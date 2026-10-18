Να αφήσουν τον κόσμο να τ' αγαπήσει...

Υπάρχει συχνά πυκνά το παράπονο από παράγοντες του ποδοσφαίρου ότι δεν υπάρχει ικανοποιητικός κόσμος στις κερκίδες για να υποστηρίξει τις ομάδες. Γιατί συμβαίνει αυτό, προφανώς είναι ένα αποτέλεσμα για το οποίο υπάρχουν... διάφορες αιτίες. Όμως σκεφτείται, εάν γίνεται λόγος για πενιχρή παρουσία σε ποδοσφαιρικά παιχνίδια, τι τραβάνε στα υπόλοιπα αθλήματα. Παλεύουν κυριολεκτικά να πείσουν τους φίλους της ομάδας τους ότι αξίζουν κι αυτοί να έχουν κόσμο στις κερκίδες. Ότι αξίζουν να μην αγωνίζονται συνεχώς μπροστά σε άδειες κερκίδες. Και δεν φτάνει που, κακά τα ψέματα, είμαστε ένας λαός με επικέντρωση στο ποδόσφαιρο, δεν βοηθάνε και τα... προγράμματα.

«Θεωρώ ότι δεν σεβόμαστε όλα τα αθλήματα και αδικούμε αθλήματα που αγαπάει και ασχολείται κόσμος και δεν δίνουμε τον χώρο να τα αγαπήσει και άλλος κόσμος. Σήμερα στη Λάρνακα είχε αγώνα η ποδοσφαιρική ομάδα της Ανόρθωσης και μια ώρα μετά είχε τελικό χάντμπολ. Εγκληματικό, αδικαιολόγητο. Αφήστε τον κόσμο να αγαπήσει και άλλα αθλήματα». Αυτό το σχόλιο έγινε από άτομο – το όνομά του οποίου δεν χρειάζεται να αναφερθεί, αφού εξ άλλου την ουσία θέλουμε να μεταφέρουμε – κάτω από την ανάρτηση της ομοσπονδίας χειροσφαίρισης, σχετικά με την κατάκτηση του Σούπερ Καπ από την Sabbianco Ανόρθωση. Ένα παιχνίδι που παρεμπιπτόντως ήταν φοβερό και κρίθηκε στην παράταση, με νίκη της «Κυρίας» με 34-33 επί του Παρνασσού.

Όσον αφορά το σχόλιο, ξεκάθαρο και ορθότατο... Και δεν είναι η πρώτη φορά, συμβαίνει συχνά με ομάδες που εκπροσωπούνται σε διάφορα αθλήματα, όπως με ΑΠΟΕΛ, Απόλλωνα και ΑΕΛ σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, Ομόνοια σε ποδόσφαιρο και πετόσφαιρα και πάει λέγοντας. Και πάντα ζημιωμένα βγαίνουν τα άλλα αθλήματα. Γι’ αυτό λέμε ότι κάποια στιγμή πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να... αφήσουν τον κόσμο να αγαπήσει και τα άλλα αθλήματα.