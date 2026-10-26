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Είναι κρίμα οι ασχήμιες να καλύπτουν τις ομορφιές

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

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Πρόσφατα η Καρμιώτισσα στήριξε το «Ένα Όνειρο Μία Ευχή» και μάλιστα φιλοξενεί το λογότυπο του Συνδέσμου, στο εμπορικότερο μέρος της φανέλας.

Κατά καιρούς, οι πλείστες ομάδες προσπαθούν μέσω της επιρροής τους προς τον κόσμο, να προσφέρουν κάποια πράγματα στην κοινωνία. Είτε μέσω οργανισμών τους οποίους έχουν ιδρύσει, είτε ενώνοντας δυνάμεις με συνδέσμους που εδώ και χρόνια προσφέρουν εθελοντικά, με στόχο να απαλύνουν τον πόνο συνανθρώπων μας που το έχουν ανάγκη. Και αξίζουν συγχαρητήρια σε όσους το πράττουν, μιας και σπαταλούν και χρόνο και χρήμα.

Πρόσφατα η Καρμιώτισσα στήριξε το «Ένα Όνειρο Μία Ευχή» και μάλιστα φιλοξενεί το λογότυπο του Συνδέσμου, στο εμπορικότερο μέρος της φανέλας. Παλιότερα, η Ομόνοια διέθεσε ένα μεγάλο ποσό και άλλα υλικά αγαθά ενώ, γενικά, μεγάλες και μικρές ομάδες προσπαθούν να προσφέρουν, με τις πράξεις τους να εντατικοποιούνται κυρίως την περίοδο των γιορτών.

Όμως όλα αυτά περνούν, δυστυχώς, πολλές φορές, σε δεύτερη μοίρα. Οι ασχήμιες που επικρατούν στον αθλητισμό, καλύπτουν τις ομορφιές. Δηλαδή, τα όσα καλά γίνονται δεν φαίνονται όπως πρέπει και έχουμε και εμείς τα Μέσα, τη δική μας ευθύνη. Μην βγάζουμε έξω την ουρά μας. Είναι καλά να προβάλλουμε όλες τις ενέργειες που μπορούν να βοηθήσουν για καλό σκοπό. Όσες φορές ο αθλητισμός, έγινε μία γροθιά, φάνηκε το υπέροχο αποτέλεσμα.

Η αλήθεια είναι πως υπάρχει δυσκολία στο να πειστούν άτομα και επιχειρήσεις να προσφέρουν. Το ιδεατό θα ήταν να μην επηρεάζονται από τα όσα ακούν γύρω τους. Όμως, δεν είναι εύκολο.

 

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