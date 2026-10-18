Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός προκαλούν τρόμο...

Προκαλούν τρόμο στον ανταγωνισμό οι ομάδες μπάσκετ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και δείχνουν, με τη μέχρι σήμερα εικόνα τους, ότι θα είναι οι απόλυτοι κυρίαρχοι στη φετινή Ευρωλίγκα. Μπορεί να είμαστε ακόμα στην αρχή, όμως οι δύο ελληνικές ομάδες ξεχωρίζουν. Εφόσον, μάλιστα, επιβεβαιωθούν οι ειδικοί της καλαθόσφαιρας, ότι οι πράσινοι και οι ερυθρόλευκοι ακόμη δεν έχουν φτάσει το 100% των πραγματικών τους δυνατοτήτων, τότε οι αντίπαλοί τους μάλλον θα περιέλθουν σε απελπισία. Το ταβάνι των δυνατοτήτων των δύο ομάδων παραμένει απροσδιόριστο, καθότι έχουν ανεβάσει κατά πολύ τον πήχη της φετινής διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να αφήνει άπαντες έκπληκτους με την αμυντική μεταμόρφωση που έχει σε σχέση με πέρσι. Η άμυνά του αποτελεί, έως τώρα, τον ακρογωνιαίο λίθο. Έργο Ομπράντοβιτς 100%. Οι Ελλαδίτες συνάδελφοι κάνουν λόγο για ένα «αμυντικό τέρας» που έχει φτιάξει ο πολύπειρος Σέρβος κόουτς.

Ομάδα με τεράστιες αρετές παραμένει και ο Ολυμπιακός Π. Με καρδιά πρωταθλητή πέτυχε στη Βαλένθια μία αδιανόητη και ασύλληπτη ανατροπή, παρά τα σοβαρά προβλήματα στην άμυνα και τη λάθος προσέγγιση που είχε στο πρώτο ημίχρονο. Μόνο ο Ολυμπιακός μπορούσε να πετύχει μια τέτοια νίκη απέναντι σε μία από καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης, όπως θεωρείται η Βαλένθια. Πολλοί χαρακτήρισαν την επιτυχία αυτή «μπασκετικό έπος». Αυτό το οποίο απαιτείται να κάνουν οι ερυθρόλευκοι είναι να έχουν συνέπεια στην απόδοσή τους, ειδικά στην άμυνα.

Το φετινό φάιναλ φορ της Ευρωλίγκας θα διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι μεταξύ 28-30 Μαΐου 2027. Ήδη από τώρα, αν και είναι ακόμα πολύ νωρίς, φαίνεται πως οι δύο αιώνιοι σφραγίζουν τα εισιτήριά τους. Λέτε να δώσουν ραντεβού στον μεγάλο τελικό; Καθόλου απίθανο με όσα παρακολουθούμε. Τα τελευταία χρόνια έπεσαν τρελά λεφτά στο ελληνικό μπάσκετ. Φέτος, και οι δύο μεγάλοι της Θεσσαλονίκης, Άρης και ΠΑΟΚ, επανέρχονται δριμύτεροι.