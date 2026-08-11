Ερνάν Λοσάδα: Μια χειραψία με άρωμα... Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Μια εικόνα ποδοσφαιρικού πολιτισμού καταγράφεται στις συνεντεύξεις Τύπου του προπονητή του Απόλλωνα, Ερνάν Λοσάδα.

Ο Αργεντινός κόουτς, κάθε φορά πριν καθίσει στο πάνελ για να μιλήσει και να δεχθεί τις ερωτήσεις των εκπροσώπων των ΜΜΕ, περνάει από κάθε κάθισμα και χαιρετάει διά χειραψίας, έναν προς έναν, όλους τους παρευρισκόμενους αθλητικούς συντάκτες.

Πρόκειται για μια πράξη που δείχνει τον απαραίτητο σεβασμό στους αθλητικογράφους που εργάζονται εκείνη την ώρα και βρίσκονται υπό πίεση. Είναι μια κίνηση που φανερώνει και το επίπεδο του ίδιου του ανθρώπου. Ας με συγχωρήσουν τυχόν άλλοι προπονητές που μπορεί να πράττουν το ίδιο χωρίς να έχει υποπέσει στην αντίληψή μου.

Η απόφαση του Λοσάδα να χαιρετάει έναν – έναν τους συναδέλφους, μάς γυρίζει στα χρόνια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον ΑΠΟΕΛ. Τότε που ο Σέρβος προπονητής είχε καθιερώσει αυτή τη χειραψία ως μια ένδειξη σεβασμού προς τους δημοσιογράφους.

Όπως ο Γιοβάνοβιτς, έτσι και τώρα ο Λοσάδα δείχνει έμπρακτα την εκτίμησή του προς τον δημοσιογραφικό κόσμο.

Σε έναν χώρο όπου συχνά κυριαρχούν διάφορα συναισθήματα, η χαρά, η ένταση, η λύπη ή και ο εκνευρισμός, ο Λοσάδα αποδεικνύει ότι το ήθος και η παιδεία των πρωταγωνιστών μπορούν να κάνουν τη διαφορά και έξω από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.