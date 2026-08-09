Το «απορίας άξιον» των ελληνικών ομάδων

Ανέτοιμες και κατώτερες των περιστάσεων εμφανίστηκαν οι τρεις ελληνικές ομάδες, οι οποίες αγωνίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναικός και ο ΠΑΟΚ αγωνίστηκαν στις έδρες τους με βατούς αντιπάλους, αλλά δεν κατάφεραν να αποκτήσουν προβάδισμα πρόκρισης.

Οι ερυθρόλευκοι δεν μπόρεσαν να κάμψουν την αντίσταση της Ναιμέγκεν μέσα στο «Καραϊσκάκης» και κόλλησαν στην άγονη ισοπαλία, ενώ θα μπορούσαν να είχαν ηττηθεί, αφού οι Ολλανδοί είχαν πιο ξεκάθαρες ευκαιρίες. Τα ίδια ισχύουν και για τον Παναθηναϊκό.

Παρουσιάστηκε μέτριος απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948 (1-1) και καλείται να ανασυνταχθεί για τη ρεβάνς της Σόφιας, ώστε να προχωρήσει στο Conference League. Οι πράσινοι, οι οποίοι στον προηγούμενο γύρο με το ζόρι πέρασαν την Πάκσι Ουγγαρίας, δεν έχουν περιθώρια λάθους σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης, προκειμένου να πετύχουν την είσοδό τους στην League Phase.

Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, ατύχησε απέναντι στην Άντερλεχτ, η οποία σε καμιά περίπτωση δεν θυμίζει την ομάδα του ένδοξου παρελθόντος. Κι όμως, ο Δικέφαλος του Βορρά «κατάφερε» να ηττηθεί μέσα στην Τούμπα από αυτή την ομάδα και τώρα καλείται να κάνει μία μίνι υπέρβαση μέσα στις Βρυξέλλες.

Είναι απορίας άξιον, πώς οι τρεις αυτές μεγάλες ομάδες, οι οποίες το φετινό καλοκαίρι ξόδεψαν τόσα πολλά εκατομμύρια κατά τη μεταγραφική περίοδο (ποσά ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα), δεν έχουν καταφέρει ακόμα να βρουν μια ικανοποιητική χημεία ως ομάδα, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις πρώτες ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις.

Μένει να δούμε, πώς θα παρουσιαστεί η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η οποία επίσης έκανε σημαντικές προσθήκες κατά τη μεταγραφική περίοδο, στις πρώτες επίσημες υποχρεώσεις της στα πλέι οφ του Τσιάμπιονς Λιγκ.