Πίστη για παραμονή στον Εθνικό με μπροστάρη τον Γιούση

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Πέντε γκολ του Ελλαδίτη φορ από... χρυσάφι.

Η ανάκαμψη του Εθνικού με τον Βέσκο Μιχαΐλοβιτς στον πάγκο, βρίσκει τους Αχνιώτες να κάνουν καλό και χαρούμενο Πάσχα στο Δασάκι μετά την επικράτηση επό της Ανόρθωσης. Με ηρεμία αλλά και αισιοδοξία ετοιμάζονται για την αντεπίθεση, με διάχυτη πίστη για συνέχιση της αντεπίθεσης με στόχο την παραμονή.

Ο Βεσκο Μιχαΐλοβιτς στηρίζει πολλά στον αναγεννημένο Χρίστο Γιούση, τα γκολ του οποίου ως τώρα είναι ιδιαίτερα καθοριστικά. Χωρίς καμία αμφιβολία είναι η πιο πετυχημένη μεταγραφή του Εθνικού τον Γενάρη. Συγκεκριμένα πέτυχε και τα δύο γκολ στη μεγάλη νίκη επί της Πάφου και έδωσε το τρίποντο στον Εθνικό. Πέτυχε το νικητήριο 3-2 στη μεγάλη νίκη επί του ΑΠΟΕΛ ενώ σκόραρε και με την ΑΕΛ στο ισόπαλο 1-1 στη Λεμεσό. Σκόραρε επίσης στη νίκη με 1-0 επί της Ανόρθωσης.

 

 

