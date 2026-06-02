Τα κυριότερα σημεία της πρότασης Γεωργίου για ένα νέο πρωτάθλημα!

Διαβάστε τα κυριότερα σημεία της πρότασης του Φίλιππου Γεωργίου για την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος.

1. Μεταβατική περίοδος 2026/27

Για την ομαλή μετάβαση στη νέα δομή:

- Υποβιβάζονται 3 ομάδες από την Α΄ Κατηγορία.

- Προβιβάζεται μόνο 1 ομάδα από τη Β΄ Κατηγορία.

2. Δομή πρωταθλημάτων από το 2027/28

Α΄ Κατηγορία

- 12 ομάδες.

- 22 αγωνιστικές κανονικής διάρκειας.

- Διαχωρισμός σε δύο ομίλους στη δεύτερη φάση.

Β΄ Κατηγορία

- 12 ομάδες.

- 22 αγωνιστικές κανονικής διάρκειας.

- Διαχωρισμός σε δύο ομίλους των 6 ομάδων.

- 5 μόνο επιπλέον αγώνες playoffs/playouts (μονός γύρος).

Γ΄ Κατηγορία

- 20 ομάδες.

- 2 όμιλοι των 10 ομάδων.

- Γεωγραφικός διαχωρισμός όπου είναι εφικτό.

- 18 αγωνιστικές κανονικής διάρκειας.

Α΄ και Β΄ Κατηγορία

- Οι δύο τελευταίες ομάδες υποβιβάζονται απευθείας.

- Οι δύο πρώτες ομάδες της πιο κάτω κατηγορίας προβιβάζονται απευθείας.

- Η ομάδα που τερματίζει 3η από το τέλος αγωνίζεται σε μονό αγώνα μπαράζ με την ομάδα που τερματίζει 3η στην πιο κάτω κατηγορία για μία θέση στην ανώτερη κατηγορία.

5. Κύπελλο Κύπρου

Ημιτελικοί

Οι δύο ημιτελικοί να διεξάγονται σε διαφορετικές ημέρες:

- Τρίτη

- Τετάρτη

Τελικός Κυπέλλου

Ο τελικός να διεξάγεται εκ περιτροπής ανά έτος στα:

- ΓΣΠ

- AEK Arena

- Alphamega Stadium

9. Κυπριοποιήσεις ποδοσφαιριστών

- Να μην προωθείται η κυπριοποίηση ξένων ποδοσφαιριστών ηλικίας άνω των 32 ετών ( οι οποίοι τηρούν τις προϋποθέσεις)

- Κάθε περίπτωση να εγκρίνεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του Ομοσπονδιακού Προπονητή της Εθνικής Κύπρου.