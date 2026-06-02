ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα κυριότερα σημεία της πρότασης Γεωργίου για ένα νέο πρωτάθλημα!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τα κυριότερα σημεία της πρότασης Γεωργίου για ένα νέο πρωτάθλημα!

Διαβάστε τα κυριότερα σημεία της πρότασης του Φίλιππου Γεωργίου για την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος. 

ΕΔΩ αναλυτικά η πρόταση 

1. Μεταβατική περίοδος 2026/27

Για την ομαλή μετάβαση στη νέα δομή:

- Υποβιβάζονται 3 ομάδες από την Α΄ Κατηγορία.

- Προβιβάζεται μόνο 1 ομάδα από τη Β΄ Κατηγορία.

2. Δομή πρωταθλημάτων από το 2027/28

Α΄ Κατηγορία

- 12 ομάδες.

- 22 αγωνιστικές κανονικής διάρκειας.

- Διαχωρισμός σε δύο ομίλους στη δεύτερη φάση.

Β΄ Κατηγορία

- 12 ομάδες.

- 22 αγωνιστικές κανονικής διάρκειας.

- Διαχωρισμός σε δύο ομίλους των 6 ομάδων.

- 5 μόνο επιπλέον αγώνες playoffs/playouts (μονός γύρος).

Γ΄ Κατηγορία

- 20 ομάδες.

- 2 όμιλοι των 10 ομάδων.

- Γεωγραφικός διαχωρισμός όπου είναι εφικτό.

- 18 αγωνιστικές κανονικής διάρκειας.

Α΄ και Β΄ Κατηγορία

- Οι δύο τελευταίες ομάδες υποβιβάζονται απευθείας.

- Οι δύο πρώτες ομάδες της πιο κάτω κατηγορίας προβιβάζονται απευθείας.

- Η ομάδα που τερματίζει 3η από το τέλος αγωνίζεται σε μονό αγώνα μπαράζ με την ομάδα που τερματίζει 3η στην πιο κάτω κατηγορία για μία θέση στην ανώτερη κατηγορία.

5. Κύπελλο Κύπρου

Ημιτελικοί

Οι δύο ημιτελικοί να διεξάγονται σε διαφορετικές ημέρες:

- Τρίτη

- Τετάρτη

Τελικός Κυπέλλου

Ο τελικός να διεξάγεται εκ περιτροπής ανά έτος στα:

- ΓΣΠ

- AEK Arena

- Alphamega Stadium

9. Κυπριοποιήσεις ποδοσφαιριστών

- Να μην προωθείται η  κυπριοποίηση ξένων ποδοσφαιριστών ηλικίας άνω των 32 ετών ( οι οποίοι τηρούν τις προϋποθέσεις)

- Κάθε περίπτωση να εγκρίνεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του Ομοσπονδιακού Προπονητή της Εθνικής Κύπρου.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣΑΠΟΕΛΟΜΟΝΟΙΑΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΑΕΛΑΝΟΡΘΩΣΗΑΠΟΛΛΩΝΑΕΚΑΡΗΣΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΠΑΦΟΣ FCΠΑΕΕΚΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΕΡΜΗΣΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥΟΜΟΝΟΙΑ 29ΜΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αυτές είναι οι απαιτήσεις του Ιραόλα: Οι παίκτες που θέλει στη Λίβερπουλ και οι... φευγάτοι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πλήγμα για την Αυστρία με Μπάουμγκαρτνερ, χάνει το Μουντιάλ!

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Συνεχίζει στην ΚΕΔ ο Λανουά-Μοναδικό «όχι» από τον Ολυμπιακό

Ελλάδα

|

Category image

Οι πωλήσεις των φανελών του Γκάμπριελ εκτοξεύτηκαν κατά 350% μετά το χαμένο πέναλτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νοκ άουτ ο Ντόρσεϊ από τον πρώτο τελικό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ανακοίνωσε Κυριακίδη η Πάφος!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Τα κυριότερα σημεία της πρότασης Γεωργίου για ένα νέο πρωτάθλημα!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Επίσημο του Μάριτς μέχρι το 2029!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πρόταση για αναδιάρθωση από Φίλιππο Γεωργίου: Πρωτάθλημα με 12 ομάδες!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Έκτακτο: Συμφώνησε με Ιραόλα η Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μια τοποθέτηση με ουσία από τον Χριστόφορο Ματθαίου

Απόψεις

|

Category image

«Διαχρονικά ένας παίκτης της Πάφου έχει μια προκλητική στάση όταν παίζει με τον Απόλλωνα»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Στις 12 Αυγούστου το ΑΕΚ-ΟΦΗ για το Σούπερ Καπ στο Παγκρήτιο

Ελλάδα

|

Category image

«Κάναμε πρόταση στον Μάρκες με 40% αύξηση, δεν μας απάντησε ποτέ»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Στο Μουντιάλ ξεκινά η νέα εποχή του VAR: Το 3D scanning θα έχει ακρίβεια χιλιοστού στο οφσάιντ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη