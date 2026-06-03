Στα φόρτε του ο προγραμματισμός στον Εθνικό

Στην απόκτηση έξι ποδοσφαιριστών προχώρησε ο Εθνικός. Στα νέα αποκτήματα συμπεριλαμβάνονται και Κύπριοι αλλά και ξένοι ποδοσφαιριστές. Τα έξι νέα αποκτήματα είναι οι Παουλίνο, Μέιρα, Αλέξης Θεοχάρους, Θεοδόσης Σιαθάς, Τιμόθεος Παύλου και Λευτέρης Αλαμπρίτης.

Παουλίνο και Μέιρα

Ξεχωρίζει η απόκτηση του Βιλμάρ Τζιούνιορ Παουλίνο που ήταν στον Σπάρτακο και πέτυχε 17 γκολ. Καλή περίπτωση είναι και αυτή του Πορτογάλου επιτελικού Μέρσιο Μέιρα που ήταν στην Ομόνοια 29. Ο Μέιρα έκανε άνοδο και με την Ένωση και με την Ομόνοια 29.