Στην πόρτα της εξόδου ο Φερέιρα

Σε τρίτη αλλαγή προπονητή οδεύει ο Εθνικός. Η ομάδα της Άχνας άρχισε με τον Μαρτίνς, τον διαδέχθηκε ο Ανγκελόφσκι και στην συνέχεια ανέλαβε ο Φερέιρα όμως τα αποτελέσματα δεν είναι τα επιθυμητά. Ο Εθνικός πάει από το κακό στο χειρότερο και αυτό αποτυπώνεται στον βαθμολογικό πίνακα.

Μετά και τη νέα τραγική εμφάνιση και τη νέα ήττα από τον Ολυμπιακό βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση ο Ρουί Φερέιρα. Ο προβληματισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος και αγγίζει άμεσα τον προπονητή. Μάλιστα σύμφωνα με τα όσα έχουν κυκλοφορήσει ο Πορτογάλος τεχνικός βρίσκεται στην έξοδο από το Δασάκι.

Μάλιστα με την στάση στη συνέντευξη Τύπο, έφερε τον εαυτό του σε ακόμη πιο δύσκολη θέση καθώς έριξε το βάρος τους ποδοσφαιριστές του. Εκτός των άλλων στον Φερέιρα καταλογίζονται και οι κακές εμφανίσεις με Ομόνοια Αραδίππου και Ολυμπιακό, αλλά και η κακή διαχείριση του ρόστερ.