ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στην πόρτα της εξόδου ο Φερέιρα

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Στην πόρτα της εξόδου ο Φερέιρα

Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, τότε θα είναι η τρίτη αποχώρηση

Σε τρίτη αλλαγή προπονητή οδεύει ο Εθνικός. Η ομάδα της Άχνας άρχισε με τον Μαρτίνς, τον διαδέχθηκε ο Ανγκελόφσκι και στην συνέχεια ανέλαβε ο Φερέιρα όμως τα αποτελέσματα δεν είναι τα επιθυμητά. Ο Εθνικός πάει από το κακό στο χειρότερο και αυτό αποτυπώνεται στον βαθμολογικό πίνακα.

Μετά και τη νέα τραγική εμφάνιση και τη νέα ήττα από τον Ολυμπιακό βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση ο Ρουί Φερέιρα. Ο προβληματισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος και αγγίζει άμεσα τον προπονητή. Μάλιστα σύμφωνα με τα όσα έχουν κυκλοφορήσει ο Πορτογάλος τεχνικός βρίσκεται στην έξοδο από το Δασάκι.

Μάλιστα με την στάση στη συνέντευξη Τύπο, έφερε τον εαυτό του σε ακόμη πιο δύσκολη θέση καθώς έριξε το βάρος τους ποδοσφαιριστές του. Εκτός των άλλων στον Φερέιρα καταλογίζονται και οι κακές εμφανίσεις με Ομόνοια Αραδίππου και Ολυμπιακό, αλλά και η κακή διαχείριση του ρόστερ.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Καμπάνα» δύο αγωνιστικών στον Γκουαρντιόλα: «Ωραία, θα πάω διακοπές»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι φήμες ολοένα και θα φουντώνουν

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Συνεντεύξεις Τύπου: Όταν το «παίξαμε καλά» δεν αρκεί...

Απόψεις

|

Category image

Στην πόρτα της εξόδου ο Φερέιρα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Συνταγή νίκης οι στατικές φάσεις για την ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Ας παίξουμε κρυφτούλι...

Απόψεις

|

Category image

Έδειξε χαρακτήρα, κέρδισε ηρεμία και νέους… σκόρερ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Απίστευτο κι όμως… αγγλικό

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σκόραρε ξανά ο Μέσι στη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Tο ένιωσαν στο «πετσί» τους

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Άστραψε και βρόντηξε η Ε.Ν Ύψωνα για τον Ροθάδα – Θα κινηθεί νομικά

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Μάχη κορυφής στο Φάληρο

Ελλάδα

|

Category image

Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός: Τα playoffs «κλειδώνουν» στη Βοιωτία

Ελλάδα

|

Category image

Έμπλεξε και μόνο με αντίδραση «σώζεται»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Παραιτήθηκε από τη Στεάουα Βουκουρεστίου ο Ηλίας Χαραλάμπους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη