Το χάρηκε αρκετά και... ηρέμησε ο Φερέιρα

Η νίκη του Εθνικού το απόγευμα του Σαββάτου επί της Πάφου έφερε μεγάλη ικανοποίηση αλλά και ανακούφιση στον Ρούι Φερέιρα.

Και όπως ήταν λογικό, την πανηγύρισε έντονα ο τεχνικός του Εθνικού. Εάν αναλογιστεί κανείς πως η αχνιώτικη ομάδα έπαιξε με ενδεκάδα ανάγκης (έλειπαν εννιά παίκτες), τότε η πρώτη νίκη του Πορτογάλου τεχνικού αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία και αξία.

Για να είμαστε δίκαιοι, με τον Φερέιρα στον πάγκο, έγιναν κάποιες καλές εμφανίσεις και άξιζε να έπαιρνε βαθμούς και σε προηγούμενα παιχνίδια.

Ακολουθεί το παιχνίδι του Σαββάτου με την Ένωση στο «Τάσος Μάρκου» και σίγουρα, για να έχει αξία η σπουδαία επιτυχία επί της Πάφου, θα πρέπει να έρθει και το διπλό στο Παραλίμνι.