Aπάντηση από Εθνικό στον Νταβίντ Λουίζ: «Τουλάχιστον άστοχες και δεν συνάδουν...»

Με ανάρτησή του ο Εθνικός απαντά στον Νταβίντ Λουίζ, για τις τοποθετήσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης, που βρήκε τον Εθνικό Άχνας να κερδίζει με 2-1 την Πάφος FC.

Αφού σημειώνει πως η παρουσία ενός τέτοιου ποδοσφαιριστή είναι είναι τιμή, τον καλεί να διευκρινίσει που ευνοήθηκε ο Εθνικός. «Απαιτούμε τον σεβασμό για την υπερπροσπάθεια που κατέβαλαν όλοι οι ποδοσφαιριστές μας», τονίζεται καταληκτικά.

Αναλυτικά:

«Μετά το τέλος του σημερινού αγώνα και τις δηλώσεις του ποδοσφαιριστή David Luiz, η ομάδα μας αισθάνεται την ανάγκη να τοποθετηθεί δημόσια. Αρχικά, αποτελεί τιμή για το κυπριακό ποδόσφαιρο και γενικότερα για το ποδόσφαιρο του τόπου μας η παρουσία ενός ποδοσφαιριστή τέτοιου βεληνεκούς στα γήπεδά μας, ακόμη και στο Δασάκι. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ή να αφήσουμε να αιωρείται η εντύπωση ότι η ομάδα μας ευνοήθηκε στο σημερινό παιχνίδι. Καλούμε τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή ή οποιονδήποτε εκπρόσωπο της ομάδας του να διευκρινίσει συγκεκριμένα σε ποια φάση ή σε ποια στιγμή του αγώνα θεωρεί ότι υπήρξε ευνοϊκή μεταχείριση προς την ομάδα μας. Αντιθέτως, υπήρξαν περιπτώσεις όπου συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές -μεταξύ αυτών και ο ίδιος- έτυχαν επιεικούς αντιμετώπισης από τη διαιτησία και τους επετράπη να ολοκληρώσουν τον αγώνα, παρά τις ενέργειές τους, όπως και άλλοι συμπαίκτες του. Θεωρούμε ότι τέτοιου είδους δηλώσεις είναι τουλάχιστον άστοχες και δεν συνάδουν με το ήθος, την εμπειρία και το επίπεδο ενός τόσο σπουδαίου ποδοσφαιριστή. Απαιτούμε τον σεβασμό για την υπερπροσπάθεια που κατέβαλαν όλοι οι ποδοσφαιριστές μας, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, παρά τα πολλά και σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζαμε σήμερα».