ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Aπάντηση από Εθνικό στον Νταβίντ Λουίζ: «Τουλάχιστον άστοχες και δεν συνάδουν...»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Aπάντηση από Εθνικό στον Νταβίντ Λουίζ: «Τουλάχιστον άστοχες και δεν συνάδουν...»

Δεν άφησε αναπάντητες τις τοποθετήσεις του Βραζιλιάνου σταρ η ομάδα της Αχνας.

Με ανάρτησή του ο Εθνικός απαντά στον Νταβίντ Λουίζ, για τις τοποθετήσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης, που βρήκε τον Εθνικό Άχνας να κερδίζει με 2-1 την Πάφος FC.

Αφού σημειώνει πως η παρουσία ενός τέτοιου ποδοσφαιριστή είναι είναι τιμή, τον καλεί να διευκρινίσει που ευνοήθηκε ο Εθνικός. «Απαιτούμε τον σεβασμό για την υπερπροσπάθεια που κατέβαλαν όλοι οι ποδοσφαιριστές μας», τονίζεται καταληκτικά.

Αναλυτικά: 

«Μετά το τέλος του σημερινού αγώνα και τις δηλώσεις του ποδοσφαιριστή David Luiz, η ομάδα μας αισθάνεται την ανάγκη να τοποθετηθεί δημόσια. Αρχικά, αποτελεί τιμή για το κυπριακό ποδόσφαιρο και γενικότερα για το ποδόσφαιρο του τόπου μας η παρουσία ενός ποδοσφαιριστή τέτοιου βεληνεκούς στα γήπεδά μας, ακόμη και στο Δασάκι. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ή να αφήσουμε να αιωρείται η εντύπωση ότι η ομάδα μας ευνοήθηκε στο σημερινό παιχνίδι. Καλούμε τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή ή οποιονδήποτε εκπρόσωπο της ομάδας του να διευκρινίσει συγκεκριμένα σε ποια φάση ή σε ποια στιγμή του αγώνα θεωρεί ότι υπήρξε ευνοϊκή μεταχείριση προς την ομάδα μας. Αντιθέτως, υπήρξαν περιπτώσεις όπου συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές -μεταξύ αυτών και ο ίδιος- έτυχαν επιεικούς αντιμετώπισης από τη διαιτησία και τους επετράπη να ολοκληρώσουν τον αγώνα, παρά τις ενέργειές τους, όπως και άλλοι συμπαίκτες του. Θεωρούμε ότι τέτοιου είδους δηλώσεις είναι τουλάχιστον άστοχες και δεν συνάδουν με το ήθος, την εμπειρία και το επίπεδο ενός τόσο σπουδαίου ποδοσφαιριστή. Απαιτούμε τον σεβασμό για την υπερπροσπάθεια που κατέβαλαν όλοι οι ποδοσφαιριστές μας, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, παρά τα πολλά και σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζαμε σήμερα».

Κατηγορίες

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανακοινώθηκε και ο 4ος στην ΑΕΚ - Στα κιτρινοπράσινα ο Καρδέρο

ΑΕΚ

|

Category image

Ο τραυματισμός Τεχράνυ έφερε... ανακατατάξεις στο Ακρίτας - Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η ΑΕΚ που βάζει πίεση, ο ΑΠΟΕΛ που χαμογέλασε ξανά και ο κατήφορος της Πάφου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νίκες με... σβηστές τις μηχανές για Πετρολίνα ΑΕΚ και Κεραυνό

Κύπρος

|

Category image

Γ. Κωστής: «Σήμερα φάνηκε η κούραση πνευματικά και σωματικά»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Μεταγραφικό γκάζι στο φινάλε για την Πάφος FC, έκλεισε και Σίλβα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

BINTEO: Έτσι ήρθε η γαλαζοκίτρινη απόδραση από το ΓΣΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γκαρσία: «Μπορεί να είναι θέμα και μαύρης γάτα»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Βρήκε έμπειρο αριστερό μπακ η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Χρίστου: «Πάω στην καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος - Περιμένω και εγώ την ευκαιρία»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Κτύπησε σε ένα δίλεπτο στο φινάλε και βλέπει ψηλά ο ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Κάρικ θέλει να φέρει πίσω στο «Θέατρο των Ονείρων» τον Ράσφορντ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η αποστολή της Ομόνοιας με δύο απόντες

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Παφίτης» ο Λελέ!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

O Δανός βαρίστας «έσωσε» τον Χριστοφόρου και του πήρε πίσω την κόκκινη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη