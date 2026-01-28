Οι λόγοι της κατρακύλας

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δύο είναι οι πιο σημαντικοί λόγοι που έφεραν την κατρακύλα του Εθνικού.

Δύο λόγοι που από το εντυπωσιακό ξεκίνημα και το φλερτ με την εξάδα τον οδήγησαν στην καυτή προτελευταία θέση. Πρώτα και κύρια οι αλλαγές των προπονητών. Έπειτα το σήριαλ με το φεύγουν ή μένουν οι Αντερέγκεν και Μπρένο.

Η πώληση του Μαρτίνς

Η πώληση του πρώτου προπονητή που ξεκίνησε την σαιζόν του Ούγκο Μαρτίνς μπορεί να είχε οικονομικό ώφελος για τον Εθνικό, αλλά αγωνιστικά η ομάδα πλήρωσε το μάρμαρο αυτής της πώλησης. Η ομάδα κτίστηκε με την φιλοσοφία του Μαρτίνς και οι άλλοι προπονητές που τον διαδέχθηκαν είχαν την δική τους φιλοσοφία.

Ο Ανγκελόφσκι

Μετά την πώληση του Μαρτίνς ο Εθνικός πήρε τον Σκοπιανό Ίγκορ Ανγκελόφσκι που πρώτη φορά δούλεψε στην Κύπρο. Παρά το ότι ξεκίνησε με θετικά αποτελέσματα στην συνέχεια ήρθαν οι συνεχόμενες ήττες και απολύθηκε.

Ο Ρουί Φερέιρα

Μετά την απόλυση Ανγκελόφσκι ο Εθνικός πήγε ξανά σε άγνωστη προς την Κύπρο λύση και προσέλαβε τον Πορτογάλο Ρουί Φερέιρα. Μέχρι τώρα ο Φερέιρα δεν βρήκε την λύση και η ομάδα πάει από το κακό στο χειρότερο.

Αντερέγκεν και Μπρένο

Από το ξεκίνημα της περιόδου τα ονόματα των Αντερέγκεν και Μπρένο παίζουν συνεχώς για μεταγραφή. Αυτή η μεταγραφολογία γύρω από τους δύο κορυφαίους παίκτες της ομάδας και η παρατεταμένη ψυιρυλογία για το φεύγουν ή μένουν επηρέασε αρνητικά την ομάδα.

 

 

 

Διαβαστε ακομη