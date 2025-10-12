ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επιστρέφει κι ελευθερώνει τον Αντερέγκεν

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Επιστρέφει κι ελευθερώνει τον Αντερέγκεν

Έλειψε και μάλιστα πολύ αλλά επιστρέφει ο Βραζιλιάνος παικταράς και αλλάζει την εικόνα του Εθνικού.

Βαθμολογικά δεν στοίχισε η απουσία του αφού ο Εθνικός ήταν αουτσάιτερ και ηττήθηκε από τον Άρη, ενώ κέρδισε την Κράσαβα. Όμως αγωνιστικά η απουσία του Μπρένο Αλμέιδα ήταν κάτι παραπάνω από αισθητή στα παιχνίδια με Άρη και Κράσαβα.

Ικανοποίηση Ανγκελόφσκι

Ο Μπρένο εξέτοισε την ποινή του (αποβλήθηκε στο παιχνίδι με την Ανόρθωση) και στον αγώνα με την Πάφο επιστρέφει στην ενδεκάδα. Ο νέος προπονητής Ίγκορ Ανγκελόφσκι ασφαλώς και τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση για την επιστροφή του Μπρένο.

Αυτός ενώνει

Ο Εθνικός είναι ομάδα που κτυπά με αντεπιθέσεις. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός είναι ο παίκτης που ενώνει την μεσοεπιθετική γραμμή του Εθνικού. Σχεδόν όλες οι επιθέσεις ξεκινούν από αυτόν. Με την υποδοχή της μπάλας, το κράτημα, την καλή τεχνική του κατάρτιση, αλλά και την ταχύτητα στο ένας εναντίον ενός βοηθά πολύ στην μετάβαση της ομάδας από την μεσαία γραμμή στην επίθεση.

Ελευθερώνει Αντερέγκεν

Ο Μπρένο αποτελεί το έτερον ήμισυ του Αντερέγκεν. Οι Μπρένο και Αντερέγκεν αποτελούν ένα εκπληκτικό δίδυμο που όταν βρεθεί στη μέρα του μπορεί να εκθέσει οποιαδήποτε άμυνα. Και οι δύο μαζί έκαναν παπάδες στα παιχνίδια με Ομόνοια και Ανόρθωση. Η επιστροφή του Μπρένο θα ελευθερώσει και τον Αντερέγκεν από το ασφυκτικό πρέσινγκ των αντιπάλων.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τι κάνεις ρε Χάαλαντ;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

(ΦΩΤΟΣ) LIVE: Σαν Μαρίνο - Κύπρος 0-4

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Με πρόβλημα τραυματισμού επιστρέφουν από την Σερβία Ζίβκοβιτς και Γιόβιτς!

Ελλάδα

|

Category image

800 ματς καριέρας ο Βαλμπουενά!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οριστικά χωρίς τον Φουρνιέ ο Ολυμπιακός!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Σοκ στον Παναθηναϊκό: Δεν παίζει ο Ναν στο ντέρμπι!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα χρωστάει 159 εκατομμύρια ευρώ σε συλλόγους για μεταγραφές!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σίλβα βγαλμένος από το ΝΒΑ και 20άρα της ΑΕΚ επί του Πανιωνίου!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τέσσερις μήνες μετά...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ανόρθωση: 39 χρόνια από το πρώτο ματς στο «Αντώνης Παπαδόπουλος»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Είναι επίτευγμα για τον ΑΠΟΕΛ

Απόψεις

|

Category image

Επιστρέφει κι ελευθερώνει τον Αντερέγκεν

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Με αυτούς αρχίζει η Εθνική κόντρα στο Σαν Μαρίνο

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Δυο παλιοί των κυπριακών πάγκων έδειξαν τον δρόμο...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τα επόμενα για να διατηρήσει τον καλό απολογισμό

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη