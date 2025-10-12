Επιστρέφει κι ελευθερώνει τον Αντερέγκεν

Βαθμολογικά δεν στοίχισε η απουσία του αφού ο Εθνικός ήταν αουτσάιτερ και ηττήθηκε από τον Άρη, ενώ κέρδισε την Κράσαβα. Όμως αγωνιστικά η απουσία του Μπρένο Αλμέιδα ήταν κάτι παραπάνω από αισθητή στα παιχνίδια με Άρη και Κράσαβα.

Ικανοποίηση Ανγκελόφσκι

Ο Μπρένο εξέτοισε την ποινή του (αποβλήθηκε στο παιχνίδι με την Ανόρθωση) και στον αγώνα με την Πάφο επιστρέφει στην ενδεκάδα. Ο νέος προπονητής Ίγκορ Ανγκελόφσκι ασφαλώς και τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση για την επιστροφή του Μπρένο.

Αυτός ενώνει

Ο Εθνικός είναι ομάδα που κτυπά με αντεπιθέσεις. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός είναι ο παίκτης που ενώνει την μεσοεπιθετική γραμμή του Εθνικού. Σχεδόν όλες οι επιθέσεις ξεκινούν από αυτόν. Με την υποδοχή της μπάλας, το κράτημα, την καλή τεχνική του κατάρτιση, αλλά και την ταχύτητα στο ένας εναντίον ενός βοηθά πολύ στην μετάβαση της ομάδας από την μεσαία γραμμή στην επίθεση.

Ελευθερώνει Αντερέγκεν

Ο Μπρένο αποτελεί το έτερον ήμισυ του Αντερέγκεν. Οι Μπρένο και Αντερέγκεν αποτελούν ένα εκπληκτικό δίδυμο που όταν βρεθεί στη μέρα του μπορεί να εκθέσει οποιαδήποτε άμυνα. Και οι δύο μαζί έκαναν παπάδες στα παιχνίδια με Ομόνοια και Ανόρθωση. Η επιστροφή του Μπρένο θα ελευθερώσει και τον Αντερέγκεν από το ασφυκτικό πρέσινγκ των αντιπάλων.