Κίκης Φιλίππου για Μαρτίνς: «Δεν ήταν εύκολο - κάλεσα συνεδρία»

Δημοσιευτηκε:

Επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ο Κίκης Φιλίππου.

Σε ραδιοφωνικές του δηλώσεις, ο πρόεδρος του Εθνικού Κίκης Φιλίππου επιβεβαίωσε τη συμφωνία μεταξύ της ΑΕΛ για παραχώρηση του Ούγκο Μαρτίνς στην ομάδα της Λεμεσού. 

«Ήρθαμε σε προφορική συμφωνία για παραχώρηση του προπονητή μας», είπε και πρόσθεσε: «Δεν ήταν εύκολο να αποφασίσουμε αλλά δεν έχουμε το δικαίωμα από την στιγμή που ικανοποιηθήκαμε πλήρως».

Σε ερώτηση αν τους ζήτησαν και τον Αντερέγκεν, είπε: «Ο Αντερέγκεν είναι διαφορετική περίπτωση, έχει ρήτρα και δεν υπήρξε σοβαρό ενδιαφέρον».

Για το θέμα του νέου προπονητή, είπε: «Θέλω να είμαι ειλικρινής, κάλεσα συνεδρία. Είναι πληροφορημένα τα μέλη για το θέμα Μαρτίνς και θα δούμε πως θα προχωρήσουμε. Πίστευα ότι δεν θα γινόταν η πράξη μετακίνησης του προπονητή μας αλλά όπως ήρθαν τα πράγματα σκεφτόμαστε με τους συνεργάτες μου την επόμενη μέρα».

 

Διαβαστε ακομη