Αγγλικές... σειρήνες για τον Καρέτσα– Στο προσκήνιο και η Έβερτον

Η Έβερτον έχει βάλει στο στόχαστρο της τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, όμως δεν είναι η μόνη.

Το ενδιαφέρον για τον 17χρονο Έλληνα μεσοεπιθετικό της Γκενκ είναι έντονο και από άλλες μεγάλες αγγλικές ομάδες, με τη Λίβερπουλ και τρεις ακόμη συλλόγους να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του.

Τα «ζαχαρωτά» πραγματοποιούν θετικό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν και θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες απέναντι στη Γουέστ Χαμ, τη Δευτέρα, στο Hill Dickinson Stadium. Παρά την ικανοποίηση του Ντέιβιντ Μόγιες με το υπάρχον ρόστερ μετά τη θερινή μεταγραφική περίοδο, η Έβερτον συνεχίζει να εξετάζει την αγορά για μελλοντικές προσθήκες.

Σύμφωνα με τον Άλαν Νίξον (Patreon), η Έβερτον έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον Καρέτσα, τον οποίο περιγράφει χαρακτηριστικά ως «Έλληνα Θεό». Ο νεαρός ξεχωρίζει με τις εμφανίσεις του τόσο στη Γκενκ όσο και στις μικρές Εθνικές ομάδες, τραβώντας τα βλέμματα των σκάουτερς.

Μάλιστα, στο πρόσφατο παιχνίδι της Γκενκ με τη Ρέιντζερς για το Europa League, πέντε αγγλικές ομάδες έστειλαν ανθρώπους για να τον παρακολουθήσουν από κοντά. Εκτός από την Έβερτον, το «παρών» έδωσαν Λίβερπουλ, Σάντερλαντ, Νιούκαστλ και Μπόρνμουθ, δείχνοντας έτοιμες να κινηθούν σοβαρά για την απόκτησή του.

Ο Καρέτσας δεσμεύεται με συμβόλαιο στη Γκενκ έως το 2027, ωστόσο θεωρείται πιθανό να αποχωρήσει είτε τον Ιανουάριο είτε το καλοκαίρι, εφόσον υπάρξει ικανοποιητική πρόταση. Η τιμή του εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια λίρες, ποσό που δεν φαίνεται να τρομάζει τους ενδιαφερόμενους.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με το TEAMtalk (17 Σεπτεμβρίου), οι ιδιοκτήτες της Έβερτον, The Friedkin Group, σχεδιάζουν νέα επένδυση στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, ενισχύοντας τις πιθανότητες κίνησης για τον Έλληνα μεσοεπιθετικό.

Παρά το γεγονός ότι η μεσοεπιθετική γραμμή των «ζαχαρωτών» θεωρείται ήδη πλούσια σε λύσεις, το όνομα του Καρέτσα έρχεται να προσθέσει ξεχωριστό ενδιαφέρον στην ατζέντα τους, με την Έβερτον να μοιάζει να έχει αποκτήσει ένα μικρό προβάδισμα στη «μάχη» για την υπογραφή του.

Πηγή: sdna.gr

 

ΔΙΕΘΝΗ

