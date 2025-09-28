Γι' αυτό δεν πήρε Στεπίνσκι, Ντράζιτς και Αντερέγκεν η ΑΕΛ και... το «μισό εκατ. για Μαέ»

Για περιπτώσεις επιθετικών που δεν προχώρησαν αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΑΕΛ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, στις δηλώσεις του στην εκπομπή Goal N’Roll της Cytavision.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Στεπίνσκι υπήρχε συμφωνία με την Ομόνοια, όμως δεν προχώρησε η περίπτωση μετά που υπήρξαν τραυματισμοί στους πράσινους και κρίθηκε ότι ήταν αναγκαίος.

Για τον Ντράζιτς, υπήρξε συμφωνία με τον ΑΠΟΕΛ αλλά όχι με τον ποδοσφαιριστή.

Όσον αφορά στον Αντερέγκεν, είπε ότι τους προσφέρθηκε σε συνδυασμό με τον προπονητή Ούγκο Μαρτίνς, αλλά το ποσό που ζήτησε ο Εθνικός δεν ήταν στα επίπεδα που μπορούσε να δώσει η ΑΕΛ.

Στο μεταξύ, στη διάρκεια της συζήτησης έριξε και το όνομα του πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας και νυν της Ομόνοιας, Ράιαν Μαέ, τονίζοντας εμφαντικά ότι «δεν μπορώ να δώσω μισό εκατομμύριο τον χρόνο».