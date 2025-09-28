BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Οι δυο «αιώνιοι» άρπαξαν τα χέρια με Άρη και Πάφο FC

Mετά τον Άρη και την Πάφο FC, Oμόνοια και ΑΠΟΕΛ πήραν την τέταρτη νίκη τους και συμπλήρωσαν κι αυτές τέσσερις νίκες.

Έτσι οι τέσσερις ομάδες συνεχίζουν ισόβαθμες στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, μετά το πέρας της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Άρης - Εθνικός Άχνας 3-0

(37' Κβιλιτάια, 52' Μακόσλαντ, 90' Κακουλλής)

Πάφος FC - Ολυμπιακός 2-1

(34΄ Άντερσον, 90+4' Ντιμάτα / 70΄ πεν. Πικής)

Ε.Ν. Ύψωνα - ΑΕΚ 0-4

(7΄, 83΄ Μπάγιτς, 45+5΄ πεν. Μιλίτσεβιτς, 70΄ Τσακόν)

ΑΕΛ - Ακρίτας Χλ. 0-2

(67', 76' Αθανασίου)

Ένωση - Ομόνοια Αρ. 0-1

(65' Γιάνσαν)

ΑΠΟΕΛ - Απόλλων 2-0

(73' Τομάς, 78' Ντάλσιο)

Ανόρθωση - Ομόνοια 0-5

(1' Μαέ, 17' Τάνκοβιτς, 49' πεν., 56' Σεμέδο, 76' Νεοφύτου)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ (6η αγων.): Ομόνοια Αρ.-ΑΠΟΕΛ (03/10, 19:00), Ολυμπιακός-Ένωση (04/10, 17:00), Ακρίτας- Απόλλων (04/10, 19:00), ΑΕΛ-Ανόρθωση (04/10, 20:00), Εθνικός Άχνας-Ε.Ν. Ύψωνα (05/10, 19:00), ΑΕΚ-Πάφος FC (05/10, 19:00), Ομόνοια-Άρης (05/10, 20:00).