Ο κόσμος είναι συγκλονιστικός αλλά δεν παίζει μπάλα...

Όχι μόνο δεν κερδίζει αλλά όσο πάει και προβληματίζει η Ανόρθωση με την εικόνα της. Και μπορεί ο κόσμος να ήταν ξανά συγκλονιστικός, όμως δεν παίζει μπάλα.

Με το σκορ στο 0-4, το γήπεδο σείστηκε από τα συνθήματα και τα τραγούδια. Οφείλουν όμως οι παίκτες να αντιληφθούν ότι πρέπει και αυτοί να... παρουσιαστούν καθώς ως τώρα είναι άφαντοι.

Αυτός ο κόσμος αξίζει να νιώσει λίγη χαρά. Και από εδώ και μπρος άπαντες καλούνται να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να οδηγήσουν το κυανόλευκο καράβι σε πιο ήρεμα νερά.

Χ.Χ