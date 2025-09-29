Τσιτσιπάς: Η κλήρωση στο Shanghai Masters – Πιθανός αντίπαλος ο Αλκαράθ στα προημιτελικά

Τους πιθανούς αντιπάλους του στο Shanghai Rolex Masters 2025, όπου θα ξεκινήσει με bye στον πρώτο γύρο, έμαθε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας, Νο27 στην παγκόσμια κατάταξη και Νο24 στο ταμπλό, τοποθετήθηκε στο πάνω μισό του ταμπλό και καλείται να διανύσει μια απαιτητική διαδρομή.

Στον δεύτερο γύρο (φάση των 64), ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Νούνο Μπόργκες και τον Μπότικ φαν ντε Ζάουντσχουλπ. Αν καταφέρει να προκριθεί, στον τρίτο γύρο πιθανός αντίπαλός του είναι το Νο10 του κόσμου, Κάρεν Χατσάνοφ.

Η συνέχεια γίνεται ακόμη πιο δύσκολη, καθώς στη φάση των «16» ο δρόμος οδηγεί στον Άλεξ ντε Μινόρ (Νο7), ενώ στα προημιτελικά τον περιμένει, εφόσον φτάσει ως εκεί, το μεγάλο όνομα του ταμπλό: ο Κάρλος Αλκαράθ.

