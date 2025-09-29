Γι' αυτό πάει ο Μαρτίνς στην ΑΕΛ - Μαγείρεψαν πριν πεινάσουν στον Εθνικό

Τα τυπικά φαίνεται να απομένουν για να μετακομίσει ο Ούγκο Μαρτίνς από τον Εθνικό στην ΑΕΛ. Η επιθυμία του 47χρονου Πορτογάλου προπονητή και το γεγονός ότι o διοικητικός ηγέτης του Εθνικού, Κίκης Φιλίππου, μείωσε τις αρχικές οικονομικές του απαιτήσεις για να συναινέσει στο διαζύγιο, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις τελικές εξελίξεις.

Πάντως, στον Εθνικό, αυτές τις ημέρες, γνωρίζοντας ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να αποχωρήσει ο Μαρτίνς από τον πάγκο, έχουν κάνει τις απαραίτητες προεργασίες.

Και αυτές οι προεργασιες, σύμφωνα με πληροφορίες μας, είναι σε προχωρημένο στάδιο. Έτσι, εφόσον ο Μαρτίνς πιάσει δουλειά στην ΑΕΛ, στον Εθνικό μάλλον δεν θα αργήσουν να ανακοινώσουν τον διάδοχο του Πορτογάλου.