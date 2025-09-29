Καρσέδο: «Θα εκπροσωπήσουμε με τον καλύτερο τρόπο την ομάδα και τη χώρα» - Τι είπε για Νταβίντ Λουίζ

Την πίστη και την αισιοδοξία του ότι η Πάφος FC θα εκπροσωπήσει με τον καλύτερο τρόπο την ομάδα και την Κύπρο εξέφρασε στη σημερινή συνέντευξη Τύπου ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο, ενόψει του αυριανού αγώνα με την Μπάγερν στο «Αλφαμέγα» (22:00), στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

«Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Θα προσπαθήσουμε να εκπροσωπήσουμε με τον καλύτερο τρόπο την ομάδα, τη χώρα και το κυπριακό ποδόσφαιρο γενικότερα…», είπε αρχικά ο Καρσέδο και ακολούθως αναφέρθηκε στην ποιότητα της Μπάγερν.

«Η Μπάγερν είναι, αυτή τη στιγμή, η ομάδα με την καλύτερη αγωνιστική φόρμα στην Ευρώπη. Γνωρίζουμε πόσο δύσκολο θα είναι το παιχνίδι, πρόκειται για μια πολύ απαιτητική πρόκληση. Εμείς θα προσπαθήσουμε να παίξουμε το καλύτερο δυνατό ποδόσφαιρο. Κόντρα στον Ολυμπιακό, το καλύτερό μας πρόσωπο το δείξαμε μέσα από την αμυντική μας προσήλωση».

Για την αγωνιστική κατάσταση της ομάδας του, είπε: «Ο Λουίζ θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι, ενώ ο Κορέια θα δοκιμάσει. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι διαθέσιμοι».

Όσον αφορά τον τραυματισμό του Πεδράο, δήλωσε: «Ήταν άσχημο, είμαστε πολύ λυπημένοι με τον τραυματισμό του. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, αλλά θα επιστρέψει πιο δυνατός. Προσπαθούμε για να αποκτήσουμε ακόμα ένα παίκτη».

Από την πλευρά του ο Ντιμάτα, ο οποίος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές, είπε: «Πρόκειται αναμφίβολα, για ένα από τα πιο απαιτητικά παιχνίδια που έχω κληθεί να αγωνιστώ. Η πρόκληση είναι μεγάλη, όμως, είμαστε πραγματικά ενωμένοι ως ομάδα. Είμαι περήφανος για όλους μας».

«