Μάρκου: «Έγιναν εγκλήματα - Εισφορές από φίλους της Ομόνοιας»

Στον ΣΠΟΡ FM 95,0 μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου της Ανόρθωσης, Στέλλα Μάρκου. Αναλυτικά στα όσα αναφέρθηκε:

Για τη βαριά ήττα από την Ομόνοια: «Συγχαρητήρια στην Ομόνοια για τη νίκη της. Είναι ένα πάρα πολύ βαρύ σκορ που ήρθε να προστεθεί σε όλα τα υπόλοιπα».

Για την αντίδραση του κόσμου της Ανόρθωσης: «Αυτό που έγινε χθες δεν μπορεί κάποιος να το περιγράψει. Ο κόσμος να σηκώνεται όρθιος και να φωνάζει μετά το 0-4, πραγματικά ήταν κάτι το οποίο μας συγκίνησε απίστευτα. Ο κόσμος έδειξε ότι στέκεται δίπλα στην ομάδα. Έχουν τον απόλυτο σεβασμό μας. Η Ανόρθωση εκπέμπει SOS εδώ και αρκετό καιρό».

Για το αν θα γίνουν καταγγελίες σε πρώην παράγοντες: «Πρώτα πρέπει να σώσουμε την Ανόρθωση και μετά θα πράξουμε ό,τι χρειάζεται. Έγιναν εγκλήματα και είναι πλέον εμφανή αυτά τα εγκλήματα που έγιναν».

Για τον Σένσι: «Έχει υπογράψει συμβόλαιο 1+1. Θα ανακοινωθεί εντός της ημέρας».

Για τους παράγοντες και τον κόσμο της Ομόνοιας: «Ευχαριστώ στους ανθρώπους της Ομόνοιας για το πως μας σεβάστηκαν μετά το τέλος του αγώνα. Ήταν ένας ποδοσφαιρικός πολιτισμός που έχει τεράστια σημασία. Θέλω να πω ευχαριστώ και στους οπαδούς της Ομόνοιας. Μας ήρθαν εισφορές στην πλατφόρμα από φίλους της Ομόνοιας».