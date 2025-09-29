Δημητρίου: Με Σουάρεθ και ψυχολογία

Για διάφορα θέματα της ΑΕΚ μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας Κυριάκος Δημητρίου, μιλώντσς στον ΣΠΟΡ FM 95,0. Αναλυτικά:

Για τη νίκη επί της ΕΝΥ Ύψωνα, είπε: «Πετύχαμε όλους τους στόχους που είχαμε θέσει γι' αυτό το παιχνίδι. Ήταν σημαντικό να πάμε με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία. Καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη με πειστικό σκορ. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Από εκεί και πέρα σκεφτόμαστε την πρεμιέρα μας στη League Phase του Κόνφερενς Λιγκ».

Για τα αγωνιστικά δεδομένα: «Ο Γκαρσία συνεχίζει την αποθεραπεία του. Είναι δύσκολο να έχουμε τον Αγκιέλσκι στη διάθεσή μας. Ο Σουάρεθ θα επιστρέψει στη διάθεση του προπονητή για το ματς της Πέμπτης».

Για το παιχνίδι της Πέμπτης με την Αλκμαάρ, δήλωσε «Καλούμαστε να παρουσιαστούμε αντάξιοι των απαιτήσεων για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

Για την ανακατασκευή των πάρκων στις κοινότητες Σουνίου και Αγίου Αμβροσίου: «Ουσιαστικά παραδώσαμε τις επιταγές. Είδαμε πόσο επηρεάστηκαν τα γύρω χωριά από τις πυρκαγιές. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε».