Σεμέδο: Όταν οι εξτρέμ φορτσάρουν, η επιθετική μηχανή παίρνει μπρος!

Όταν ο Γουίλι Σεμέδο είναι στη μέρα του, απλά… δεν υπάρχει αντίπαλος που να μπορεί να τον σταματήσει. Και αυτό το απέδειξε περίτρανα στο ντέρμπι με την Ανόρθωση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», όπου έκανε τα πάντα: δύο γκολ, δύο ασίστ, και αμέτρητα... σπριντ που άφηναν πίσω τους αμυντικούς.

Ταχύς, διεισδυτικός, απρόβλεπτος και κυρίως ουσιαστικός, ο 31χρονος αριστερός εξτρέμ της Ομόνοιας ήταν πραγματικά... οδοστρωτήρας.

Τα γκολ από έναν εξτρέμ δείχνουν, ανάμεσα σε άλλα, ότι ομάδα λειτουργεί σωστά στο επιθετικό τρίτο. Και η Ομόνοια διαθέτει στο «οπλοστάσιό» έναν εξτρέμ που κάνει τα πάντα στο γήπεδο.

Α.Σ.