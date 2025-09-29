Άρσεναλ: Έφτασε τα 36 γκολ από κόρνερ στο πρωτάθλημα από το 2023/24
Η Άρσεναλ συνεχίζει να σκοράρει από κόρνερ φτάνοντας τα 36 γκολ στο πρωτάθλημα τις τελευταίες τρεις σεζόν.
Κάτι σαν... πέναλτι τείνουν να γίνουν για την Άρσεναλ τα κόρνερ. Οι «κανονιέρηδες» απέδρασαν χθες από το Νιούκαστλ (1-2) πετυχαίνοντας δύο γκολ στο φινάλε από εκτέλεση κόρνερ, το πρώτο με κομπίνα και το δεύτερο απευθείας, με τους Μερίνο και Γκάμπριελ να σκοράρουν με το κεφάλι.
Πλέον η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα μετράει 36 γκολ από εκτελέσεις κόρνερ στην Premier League από τη σεζόν 2023/24 μέχρι και σήμερα. Πρόκειται για απίθανη απόδοση, κάτι που μαρτυρά το γεγονός ότι στη λίστα ακολουθούν έχοντας 15 γκολ λιγότερα η Τότεναμ και η Τσέλσι.
Με τη χθεσινή νίκη, η Άρσεναλ σκαρφάλωσε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας πλησιάζοντας στο -2 την Λίβερπουλ, που το Σάββατο έχασε στις καθυστερήσεις από την Κρίσταλ Πάλας (2-1).
