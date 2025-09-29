Άρσεναλ: Έφτασε τα 36 γκολ από κόρνερ στο πρωτάθλημα από το 2023/24

Κάτι σαν... πέναλτι τείνουν να γίνουν για την Άρσεναλ τα κόρνερ. Οι «κανονιέρηδες» απέδρασαν χθες από το Νιούκαστλ (1-2) πετυχαίνοντας δύο γκολ στο φινάλε από εκτέλεση κόρνερ, το πρώτο με κομπίνα και το δεύτερο απευθείας, με τους Μερίνο και Γκάμπριελ να σκοράρουν με το κεφάλι.

Πλέον η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα μετράει 36 γκολ από εκτελέσεις κόρνερ στην Premier League από τη σεζόν 2023/24 μέχρι και σήμερα. Πρόκειται για απίθανη απόδοση, κάτι που μαρτυρά το γεγονός ότι στη λίστα ακολουθούν έχοντας 15 γκολ λιγότερα η Τότεναμ και η Τσέλσι.

Με τη χθεσινή νίκη, η Άρσεναλ σκαρφάλωσε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας πλησιάζοντας στο -2 την Λίβερπουλ, που το Σάββατο έχασε στις καθυστερήσεις από την Κρίσταλ Πάλας (2-1).

Πηγή: sport-fm.gr