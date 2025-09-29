ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Θεοχάρους: Οι αποδοκιμασίες, η νέα μεταγραφή και η Μπάγερν

Θεοχάρους: Οι αποδοκιμασίες, η νέα μεταγραφή και η Μπάγερν

Για διάφορα θέματα μίλησε ο Χάρης Θεοχάρους.

Στον ΣΠΟΡ FM 95,0 μίλησε ο γενικός διευθυντής της Πάφου, Χάρης Θεοχάρους και αναφέρθηκε σε διάφορα θέματα που απασχολούν την ομάδα.

Αρχικά μίλησε για τη νίκη επί του Ολυμπιακού: «Πήραμε τη νίκη απέναντι σε ένα πολύ καλό αντίπαλο. Για μένα ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα που αντιμετωπίσαμε μέχρι στιγμής. Αυτό είναι δουλειά του προπονητή. Ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ καλή ομάδα σε όλα τα επίπεδα. Καλούμε ως πρωτάρηδες στο Τσάμπιονς Λιγκ να διαχειριστούμε την όλη κατάσταση, δεν είναι εύκολο αυτό. Είδα αποδοκιμασίες προς το τέλος του αγώνα κι αυτό δεν θα βοηθήσει. Να παρακαλέσω τους οπαδούς μας να κάνουν υπομονή».

Για τον τραυματισμό του Πεδράο και το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης: «Ο τραυματισμός του ήταν σε μια ανύποπτη φάση. Έχουμε το δικαίωμα μέχρι τις 30 του μήνα να προσθέσουμε ποδοσφαιριστή. Είναι κάτι το οποίο εξετάζουμε. Εξετάζουμε πέραν του ενός παίκτη. Υπάρχουν κάποια ονόματα ενώπιον του τεχνικού διευθυντή. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος της ημέρας θα εντάξουμε έναν παίκτη στο ρόστερ μας».

Για το αυριανό ιστορικό παιχνίδι με την Μπάγερν: «Αν μου έλεγαν ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα τους έβγαζα τρελούς. Πάμε σε πιο ψηλό επίπεδο κάθε φορά. Είναι τιμή για μας. Θα αντιμετωπίσουμε την Μπάγερν χωρίς φόβο. Εύχομαι να γίνει ένας πολύ καλός αγώνας αύριο. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Θέλουμε να κάνουμε θόρυβο παίρνοντας βαθμούς».

Για τον Νταβίντ Λουίζ: «Φαίνεται ότι θα είναι στην αποστολή».

 

 

 

 

