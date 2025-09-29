Ο Μαρτίνς στην ΑΕΛ: Παρουσιάζεται στους παίκτες και ξεκινά δουλειά

Η ΑΕΛ έκλεισε και επίσημα τον Ούγκο Μαρτίνς για την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ο 47χρονος Πορτογάλος προπονητής αφήνει τον πάγκο του Εθνικού και αναλαμβάνει άμεσα τα καθήκοντά του στους γαλαζοκίτρινους.

Η συμφωνία ολοκληρώθηκε οριστικά, με τις τελευταίες λεπτομέρειες να διευθετούνται μεταξύ της ΑΕΛ και του Εθνικού, που άναψε το πράσινο φως για τη μετακίνηση του Μαρτίνς.

Η πρώτη γνωριμία του νέου προπονητή με τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10:00 το πρωί, όταν και θα βρεθεί στο προπονητικό κέντρο της ομάδας.

Τον Μαρτίνς θα παρουσιάσει στους παίκτες η διοίκηση της ΑΕΛ, λίγο πριν από την έναρξη της πρώτης του προπόνησης με τη νέα του ομάδα.