ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ευρωλίγκα: Οι αλλαγές στους κανονισμούς για τη νέα σεζόν

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ευρωλίγκα: Οι αλλαγές στους κανονισμούς για τη νέα σεζόν

Τι περιλαμβάνουν οι αλλαγές στους κανονισμούς της Ευρωλίγκας για τη νέα σεζόν.

Η Ευρωλίγκα ανακοίνωσε σημαντικές αλλαγές στους κανονισμούς για τη νέα σεζόν, που αρχίζει την Τρίτη.

-Οι διαιτητές δεν θα προειδοποιούν πλέον πριν καταλογίσουν τεχνικές ποινές για ακατάλληλη συμπεριφορά ή flopping. Οι προειδοποιήσεις θα συνεχιστούν για καταστάσεις καθυστέρησης του αγώνα, κούνημα του χεριού κοντά στα μάτια ενός σουτέρ και απόσπαση της προσοχής ενός σουτέρ με δυνατές φωνές, χτυπήματα με το πόδι ή χειροκροτήματα κοντά στο οπτικό του πεδίο.

-Οι προπονητές θα αποβάλλονται αυτόματα εάν οι ίδιοι ή οποιοδήποτε εγγεγραμμένο μέλος της ομάδας που κάθεται στον πάγκο εισέλθει στο γήπεδο κατά τη διάρκεια μιας κατάστασης αιφνιδιασμού. Εάν ένας προπονητής ή μέλος του πάγκου σταματήσει τον αιφνιδιασμό ενός αντιπάλου τρέχοντας στην πλάγια γραμμή ή διαμαρτυρόμενος υπερβολικά, οι διαιτητές θα επιβάλλουν τεχνική ποινή μόλις τελειώσει η φάση.

Παράλληλα, η Ευρωλίγκα περιλαμβάνει δύο νέες συνθήκες στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Instant Replay.

- Οι παραβάσεις οκτώ δευτερολέπτων μπορούν πλέον να εξεταστούν από τους διαιτητές στα τελευταία 2 λεπτά του τέταρτου δεκαλέπτου και της παράτασης εάν έχει καταλογιστεί παράβαση. Οι προπονητές μπορούν να τις αμφισβητήσουν σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταλογιστεί παράβαση 8 δευτερολέπτων.

- Οι έλεγχοι αναγνώρισης φάουλ επιτρέπονται πλέον από τους διαιτητές. Οι διαιτητές, δηλαδή, μπορούν να ελέγξουν το instant replay για να επιβεβαιώσουν τον σωστό παίκτη που έκανε φάουλ, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα. Οι έλεγχοι ταυτότητας φάουλ δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από τους προπονητές.

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η έκρηξη του κόσμου έδειξε την έξοδο στον Κάναντι - Τέλος από την Ένωση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Η τιμωρία που επιβλήθηκε στον Σιμεόνε για την αποβολή του στο «Άνφιλντ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χωρίς Ροντινέι στο Λονδίνο ο Ολυμπιακός - Το συγκινητικό ποστάρισμα του Βραζιλιάνου για τον τραυματισμό του!

Ελλάδα

|

Category image

Επίσημο: Ο Γιαπάνης στον πάγκο του ΠΑΟΚ!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Ενισχυμένος, πληρέστατος και έτοιμος για… αστέρι!

EUROLEAGUE

|

Category image

Μια τεσσάρα με μπόλικα οφέλη

ΑΕΚ

|

Category image

Θύρα 5: «Το γήπεδο πρέπει να γίνει φρούριο και κόλαση μαζί – Η Πάφος δεν παίζει, ΠΟΛΕΜΑ!»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Γιόκιτς: «Το σχέδιό μου είναι να παραμείνω για πάντα στους Νάγκετς»

NBA

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ποιος ξεχνά το ΠΑΟΚ–Μακάμπι; Ο Λιάσος Λουκά μιλά για εκείνο το παιχνίδι!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κομπανί: «Απόλυτος σεβασμός στην Πάφο - Δεν έχει χάσει ακόμα...»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η Euroleague βλέπει Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό ως τα μεγάλα φαβορί για τη νέα σεζόν!

EUROLEAGUE

|

Category image

Stoiximan Super League: Η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής

Ελλάδα

|

Category image

Ισπανία: Ο 19χρονος τερματοφύλακας Ραμίρεθ πέθανε μετά από σύγκρουση σε αγώνα 5ης κατηγορίας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η παρακάμερα από την πράσινη πεντάρα στο «Παπ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Πανζουρλισμός και… κυνήγι στο πούλμαν της Ρεάλ στο Αλμάτι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη