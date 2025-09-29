Ηττα, γκρίνια και τέλος ο Κάναντι

Παρελθόν πρέπει να θεωρείται ο Νταμίρ Κάναντι από την Ένωση Νέων Παραλιμνίου.

Ο κόσμος της ομάδας αντέδρασε έντονα αμέσως μετά την κάκιστη εμφάνιση και την οδυνηρή ήττα από την Ομόνοια Αραδίππου. Οι Παραλιμνίτες… φώναξαν και απαίτησαν άμεση απόλυση του Κάναντι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση αφουγκράστηκε τον κόσμο. Ο προβληματισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος και στην αποψινή έκτακτη συνεδρία όλα δείχνουν ότι θα αποφασιστεί η απόλυσή του.

Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα έχουν κυκλοφορήσει, η Ένωση βρίσκεται στη διαδικασία αναζήτησης του αντικαταστάτη του.