Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στο Έβερτον - Γουέστ Χαμ

Με την αναμέτρηση Έβερτον–Γουέστ Χαμ, που αρχίζει στις 22:00, ολοκληρώνεται η 6η αγωνιστική της Premier League, και η Stoiximan προσφέρει πληθώρα επιλογών στους φίλους του στοιχήματος. Η νίκη της Έβερτον δίνεται από την Stoiximan σε απόδοση 1.80, η ισοπαλία στα 3.65, ενώ η επικράτηση της Γουέστ Χαμ αποτιμάται στα 4.55.

Το ενδεχόμενο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται σε απόδοση 1.85, ενώ η ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα δίνεται στα 2.18. Σε επίπεδο κόρνερ, το over 10,5 έχει απόδοση 2.05, ενώ η υπόξειξη κόκκινης κάρτας αποτιμάται στα 4.90.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Τέλος, το χαμένο πέναλτι στο ματς προσφέρεται στα 20.00 για την Έβερτον και στα 32.00 για τη Γουέστ Χαμ.

Με τη Stoiximan, οι φίλοι του στοιχήματος έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν ανάμεσα σε πλήθος αγορών και να ζήσουν κάθε στιγμή της Premier League με μεγαλύτερη ένταση.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!