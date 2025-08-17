Έχει πολλές επιλογές στην επίθεση...

Ο Ούγκο Μαρτίνς φόρτωσε την επίθεση του με αρκετές επιλογές. Ο Πορτογάλος τεχνικός θέλει πολυφωνία και επιλογές στην επίθεση του. Δεν θέλει να εξαρτάται μόνο από τρεις επιθετικούς. Θέλει ανταγωνισμό. Θέλει τουλάχιστον δύο βασικούς σε κάθε θέση. Θέλει να είναι όλοι στην πρίζα και να παλεύουν για μία θέση στην ενδεκάδα.

Οι σταθερές αξίες

Οι επιθετικοί που είναι στο ρόστερ είναι αρκετοί. Πρώτα είναι οι περσινοί Αντερέγκεν και Μπρένο που μαζί με τον Γκονζάλες που παίζει και επιτελικός αλλά και στο φτερό αποτελούν σταθερές αξίες. Και οι τρεις πέρσι ήταν βασικοί μαζί βέβαια με τον Μπονέτο που πήγε στην Καλαμάτα.

Οι νέοι επιθετικοί

Οι ξένοι νεοαποκτηθέντες που πήγαν φέτος στο Δασάκι για να ανεβάσουν τον συναγωνισμό στην επίθεση είναι τρεις. Ο Βραζιλιάνος στράικερ Ροντριγκίνιο, ο Πορτογάλος εξτρέμ Λουής Μασάδο και ο Αργεντινός εξτρέμ Χουάν Μπαουτίστα είναι παίκτες που ήρθαν για να κτυπήσουν ενδεκάδα.

Οι νεαροί

Στο ρόστερ υπάρχουν και οι νεαροί πλάγιοι επιθετικοί. Οι Στάθης Γιανναράς και Νικόλας Γιάλλουρος που αποτελούν νέα αποκτήματα και ο Νικόλας Περδίος που ήταν και πέρσι στην ομάδα.