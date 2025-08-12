Ψάχνεται για όλες τις γραμμές!

Φόρτσαρε για τα καλά τις τελευταίες ημέρες ο Εθνικός του Ούγκο Μαρτίνς. Φαίνεται πώς ο Πορτογάλος προπονητής είδε κάποια κενά στην προετοιμασία σε όλες τις γραμμές και για αυτό προχώρησε σε μαζεμένες μεταγραφές.

Τέσσερις μεταγραφές

Δείγμα των κινήσεων του Μαρτίνς είναι το ότι την τελευταία μόνο εβδομάδα ο Πορτογάλος τεχνικός πραγματοποίησε τέσσερις μεταγραφές. Πήρε δύο εξτρέμ, ένα στόπερ και ένα μεσοαμυντικό. Συγκεκριμένα απόκτησε τον 32άχρονο Πορτογάλο εξτρέμ Λουής Μασάδο, τον 24άχρονο Βραζιλιάνο στόπερ Λουής Φελίπε, τον 27άχρονο Αργεντινό εξτρέμ Χουάν Μπαουτίστα και τον Πορτογάλο μεσοαμυντικό Μάρτιν Μάια.

Δύο φιλικά

Ο Εθνικός θα ολοκληρώσει την προετοιμασία με δύο ακόμη φιλικά. Την Πέμπτη θα φιλοξενήσει τον ΑΠΟΕΛ και το Σάββατο την ΑΕΛ.