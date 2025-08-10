Bραχίμης: «Πιστεύουμε πως τέθηκαν οι βάσεις»

Έδειξε καλά δείγματα γραφής στην προετοιμασία και στο Δασάκι υπάρχει πίστη και αισιοδοξία πως η ομάδα θα συνεχίσει από εκεί που έμεινε πέρσι.

Ο εκπρόσωπος Τύπου Άγγελος Βραχίμης που μίλησε για την προετοιμασία, τον προπονητή Ούγκο Μαρτίνς και γενικά την ομάδα του Εθνικού και εξέφρασε την ικανοποίηση του και έστειλε αισιόδοξα μηνύματα.

Για την προετοιμασία ο Άγγελος Βραχίμης δήλωσε: «Από το ξεκίνημα έγινε καλή δουλειά. Από την πρώτη μέρα όλοι πειθαρχημένοι και στρωμένοι στην δουλειά. Είμαστε προς το τέλος της προετοιμασίας και φάνηκαν κάποια καλά δείγματα γραφής. Πιστεύουμε πως τέθηκαν οι βάσεις. Αυτό σίγουρα είναι κάτι που μας ικανοποιεί».

Ο εκπρόσωπος των Αχνιωτών κλήθηκε να σχολιάσει και την δουλειά του νέου προπονητή Ούγκο Μαρτίνς: «Στο Δασάκι όλα κυλούν στους ρυθμούς του κ. Μαρτίνς. Ο προπονητής μας είναι γνωστός και έχει δείξει δείγματα γραφής. Έχει βάλει τους δικούς του κανόνες στην ομάδα. Είναι πειθαρχημένος προπονητής. Δουλεύει σκληρά καθημερινά και ελπίζουμε πως μαζί του θα πετύχουμε τους στόχους μας».

Για το φετινό ρόστερ του Εθνικού ο Άγγελος Βραχίμης σημείωσε: «Κρατήσαμε μία καλή βάση ποδοσφαιριστών από την περσινή ομάδα. Έγιναν καλές προσθήκες. Ο προπονητής είναι ικανοποιημένος από τις μεταγραφές. Θα γίνει ακόμη μία κίνηση. Γενικά υπάρχει ικανοποίηση από την στελέχωση του ρόστερ».

Ο Άγγελος Βραχίμης μίλησε και για τους στόχους της νέας χρονιάς: «Πέρσι ο Εθνικός είχε μια καλή πορεία. Φέτος στο πρωτάθλημα θέλουμε να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε πέρσι και να πάμε ακόμη καλύτερα. Στο κύπελλο όπως πάντα στόχος είναι η διάκριση».