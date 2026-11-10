Έκτακτη κλήση σε Σιήκκη από τον Μάντζιο!

Στο Ερεβάν της Αρμενίας μεταβαίνει η αποστολή της Εθνικής μας ομάδας των Ανδρών, εκεί όπου την Πέμπτη θα αντιμετωπίσει την Εθνική ομάδα της χώρας για την 5η αγωνιστική του 2ου ομίλου της Γ' Κατηγορίας του Nations League.

Το πρωί έγινε προπόνηση στον Αρχάγγελο ενώ η προετοιμασία θα ολοκληρωθεί το απόγευμα της Τετάρτης με προπόνηση στο «Republican Stadium after Vazgen Sargsyan» στο οποίο θα διεξαχθεί ο αγώνας της Πέμπτης.

Η προπόνηση της Τετάρτης θα αρχίσει στις 18:00 τοπική ώρα (16:00 ώρα Κύπρου) ενώ θα προηγηθεί στις 17:15 (15:15 ώρα Κύπρου) η συνέντευξη τύπου της Εθνικής μας ομάδας.

Μετά την ολοκλήρωση της σημερινής προπόνησης, ο προπονητής της Εθνικής μας αποφάσισε να καλέσει και τον Ανδρέα Σιήκκη.

Μετά την εξέλιξη αυτή, στην αποστολή βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

Αντρέας Παρασκευά, Φαμπιάνο Φρέιτας, Ζόελ Μολ, Λεωνίδας Κονομής, Νικόλας Τσαρούλλα, Ανδρέας Σιήκκης, Ευαγόρας Αντωνίου, Κωνσταντίνος Λαΐφης, Νικόλας Παναγιώτου, Έκτωρ Κυπριανού, Κώστας Πηλέας, Γιώργος Μαλεκκίδης, Χαράλαμπος Κυριάκου, Κωστάκης Αρτυματάς, Μόργκαν Μπράουν, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Παναγιώτης Ανδρέου, Γρηγόρης Κάστανος, Ιωάννης Κωστή, Σταύρος Γεωργίου, Μαρίνος Τζιωνή, Λοΐζος Λοΐζου, Μάρκους Έντουαρντς, Ζάνος Σάββα, Άγγελος Νεοφύτου, Ιάσωνας Πικής και Ιωάννης Πίττας.

*Ο Κώστας Πηλέας δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής απέναντι στην Αρμενία λόγω της αποβολής του στον αγώνα με τους Αρμένιους που έγινε στο ΓΣΠ.