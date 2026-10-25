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FIFA U-15 World Cup: Ισοπαλία με την Γκάμπια, νίκη επί του Πακιστάν

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Κύπρος συμμετέχει στη διοργάνωση του νέου παγκόσμιου αναπτυξιακού προγράμματος της FIFA

Μία νίκη και μία ισοπαλία κατέγραψε ο απολογισμός της Κυριακής για την Εθνική μας ομάδα Παίδων Κ-15 στους αγώνες που φιλοξενούνται στο Αζερμπαϊτζάν.

Η Κύπρος συμμετέχει στη διοργάνωση του νέου παγκόσμιου αναπτυξιακού προγράμματος της FIFA, του FIFA U-15 World Cup & Festival 2026.

Στο απογευματινό παιχνίδι νίκησε με 2-0 το Πακιστάν. Το σκορ άνοιξε ο Ιάκωβος Νικολάου και το 2-0 έγινε με αυτογκόλ μετά από εκτέλεση φάουλ. Ο Μάρκος Ψυντρίδης ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0, σκορ για το πρώτο ημίχρονο.

Το 4-0 για την Εθνική μας διαμόρφωσε ο Ψυντρίδης λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου.

Ισοπαλία 3-3 με Γκάμπια

Νωρίτερα σήμερα η ομάδα μας αναδείχτηκε ισόπαλη 3-3 με την αντίστοιχη της Γκάμπιας.

Η Κύπρος βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 και έφθασε στην ανατροπή με τέρματα που πέτυχαν οι Κωνσταντίνος Μαρκίδης, Γιώργος Χριστοδούλου και Μπαμπαλιούτας όμως η Γκάμπια κατάφερε να ισοφαρίσει σε 3-3.

Την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου η Εθνική μας θα αντιμετωπίσει διαδοχικά τη Νιγηρία και το Νότιο Σουδάν.

Προπονητής της ομάδας είναι ο Μιχάλης Μάρκου με συνεργάτη τον Λάμπρο Λάμπρου και την ομάδα μας αποτελούν οι Εφραίμ Κυριάκου, Ανδρέας Ζαρβός, Γεώργιος Χατζηγεωργίου, Ειρηναίος Κυριαζής, Κωνσταντίνος Μαρκίδης, Παναγιώτης Αχιλλέως, Σταύρος Μπαμπαλιούτας, Μάρκος Ψυντρίδης, Γιάννης Τσολάκης, Χρίστος Κυριάκου, Ορέστης Στυλιανού, Ιάκωβος Νικολάου, Γιώργος Χριστόδουλου.

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ΚΥΠΡΟΣEθνικη

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