Ανακοινώθηκε και σηκώνει μανίκια ο Ροδάθα

Αφίχθη στην Κύπρο και υπέγραψε το συμβόλαιό του με την Κρασάβα ΕΝΥ Ύψωνα ο Χάβι Ροδάθα.

Ο Ισπανός προπονητής με τον οποίον η νεοφώτιστη έχει συμφωνήσει εδώ και κάποιες μέρες φωτογραφήθηκε με τον πρόεδρο κρατώντας τη φανέλα της νέας του ομάδας και σηκώνει μανίκια αρχίζοντας δουλειά.

Η ανακοίνωση της ΕΝΥ:

Ο Javi Rozada έρχεται ως ο νέος μας προπονητής, μαζί με τον βοηθό Miguel Méndez. Νέο κεφάλαιο. Ίδια φιλοδοξία. Ας δουλέψουμε.Ο νέος προπονητής της Krasava είναι ο Javi Rosada.

Ο 43χρονος σπεσιαλιτέ από την Ισπανία. Εργάστηκε στη LaLiga 2 με την Oviedo, όπου προπόνησε την ομάδα με τον Andriy Lunin από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οδήγησε τη Real Avilés από την 4η κατηγορία στην 3η, σώζοντας την ομάδα στα πλέι οφ.