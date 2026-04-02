Συγκινητικό το «αντίο» του Νατέλ στην ΑΕΛ: «Απόλαυσα κάθε στιγμή»

Μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο ίνσταγκραμ, θέλησε να ευχαριστήσε την ΑΕΛ και τον κόσμο της ο Λέο Νατέλ, που θα συνεχίσει την καριέρα του στο Καζακστάν και την Ορντάμπασι.

“Θα ήθελα να ευχαριστήσω ολόκληρη την οικογένεια της ΑΕΛ για την αγάπη και την υποστήριξη που μου έδινε πάντα και για την ευκαιρία να φορέσω αυτή τη φανέλα. Ήμουν χαρούμενος και απόλαυσα κάθε στιγμή. Πάντα προσπαθούσα να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να βοηθήσω τον σύλλογο. Ευχαριστώ όλους τους υπαλλήλους του συλλόγου και τους φανταστικούς οπαδούς. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και φίλους μου που θα θυμάμαι για μια ζωή, καθώς και το προπονητικό επιτελείο για όλη την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Θα υποστηρίζω πάντα την επιτυχία του συλλόγου. Σας ευχαριστώ για όλα! 💛💙🙏🏾”

