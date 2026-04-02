Η Παρί ΣΖ προσφέρει «ηγεμονικό» συμβόλαιο στον Ενρίκε

Η Παρί ΣΖ προσφέρει «ηγεμονικό» συμβόλαιο στον Ενρίκε

Ο Ισπανός προπονητής χαίρει απόλυτης εκτίμησης στο Παρίσι

Ο Λουϊς Ενρίκε έκανε πραγματικότητα το όνειρο των φιλάθλων και των διοικούντων την Παρί Σεν Ζερμέν, οδηγώντας για πρώτη φορά στα χρονικά, την ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας στην κατάκτηση του Champion League, με την εμφατική νίκη με 5-0 επί της Ιντερ, στον τελικό της 31ης Μαϊου 2025.

Ο Ισπανός προπονητής χαίρει απόλυτης εκτίμησης στο Παρίσι και όπως είναι λογικό, η διοίκηση του γαλλικού συλλόγου, θέλει να τον κρατήσει στην «Πόλη του Φωτός» για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα είναι εφικτό.

Οι δύο πλευρές δεσμεύονται με συμβόλαιο μέχρι το 2027, όμως ο «ισχυρός άνδρας» της Παρί ΣΖ, Νασέρ Αλ Κελαϊφί, είναι αποφασισμένος να επεκτείνει την συνεργασία με τον κορυφαίο προπονητή.

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας «L’Equipe», οι διοικούντες την Παρί ΣΖ θα προσφέρουν στον Ενρίκε νέο συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ βάσει της ισχύουσας συμφωνίας, ο Ισπανός τεχνικός, εισπράττει περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ «μεικτά» σε μηνιαία βάση.

Μπαρτσελόνα: Επέστρεψε στη Βαρκελώνη ο Ραφίνια, στόχος του το clasico

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα δεδομένα με τους τραυματίες στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανάρτηση επευφημίας του ΑΠΟΕΛ στον Πάμπλο Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Ψάχνεται» να πουλήσει τον Ουγκάρντε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Είδατε ότι τσακωθήκαμε, αλλά δεν είμαι τρελός να τον θέσω εκτός ομάδας»

EUROLEAGUE

|

Category image

Έκλεισαν ραντεβού στους τελικούς Sabbianco Aνόρθωση και Παρνασσός

Χαντμπολ

|

Category image

Η ΑΕΚ δεν λύγισε στο γήπεδο που πέρσι διαλύθηκε

Ελλάδα

|

Category image

Πλησιάζει στην Μπαρτσελόνα ο Μπαστόνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φ. Κωνσταντίνου: «Θα συμφωνήσω με τον κ. Πετεβίνο, αν και αργοπορημένος μερικά χρόνια»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι αριθμοί μιλούν, η εικόνα... τρομάζει!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ξέσπασε η σύζυγος του Λουτσέσκου κατά των Ρουμάνων δημοσιογράφων: «Κρυβόμασταν κάτω από τα καθίσματα»

Ελλάδα

|

Category image

Μικρή άνοδος Τσιτσιπά, μικρή πτώση για Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Δημητρίου: Τραυματισμοί, αλλαγές και στόχος η νίκη στο μεγάλο ντέρμπι με Ομόνοια

ΑΕΚ

|

Category image

Οι παίκτες της Παρτίζαν φόρεσαν μπλούζες για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χαμός στη Σεβίλλη: Υποδοχή με ύβρεις και απειλές από κουκουλοφόρους μετά την ήττα από την Οβιέδο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

