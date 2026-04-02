Η Παρί ΣΖ προσφέρει «ηγεμονικό» συμβόλαιο στον Ενρίκε

Ο Λουϊς Ενρίκε έκανε πραγματικότητα το όνειρο των φιλάθλων και των διοικούντων την Παρί Σεν Ζερμέν, οδηγώντας για πρώτη φορά στα χρονικά, την ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας στην κατάκτηση του Champion League, με την εμφατική νίκη με 5-0 επί της Ιντερ, στον τελικό της 31ης Μαϊου 2025.

Ο Ισπανός προπονητής χαίρει απόλυτης εκτίμησης στο Παρίσι και όπως είναι λογικό, η διοίκηση του γαλλικού συλλόγου, θέλει να τον κρατήσει στην «Πόλη του Φωτός» για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα είναι εφικτό.

Οι δύο πλευρές δεσμεύονται με συμβόλαιο μέχρι το 2027, όμως ο «ισχυρός άνδρας» της Παρί ΣΖ, Νασέρ Αλ Κελαϊφί, είναι αποφασισμένος να επεκτείνει την συνεργασία με τον κορυφαίο προπονητή.

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας «L’Equipe», οι διοικούντες την Παρί ΣΖ θα προσφέρουν στον Ενρίκε νέο συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ βάσει της ισχύουσας συμφωνίας, ο Ισπανός τεχνικός, εισπράττει περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ «μεικτά» σε μηνιαία βάση.

