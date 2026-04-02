«Από τις χειρότερες ποδοσφαιρικές υποδομές στην Ευρώπη η Ιταλία - Αν δεν φτιάξουν τα γήπεδα, ξεχάστε το Euro»

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, βρέθηκε στη Ζένιτσα για τον αγώνα της Ιταλίας και, επιστρέφοντας από τη Βοσνία, υπερασπίστηκε δημόσια τον Γκαμπριέλε Γκραβίνα, τον οποίο ο ίδιος έχει επιλέξει ως πρώτο αντιπρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA. Ο Σλοβένος παράγοντας ξεκαθάρισε πως ο αποκλεισμός της «σκουάντρα ατζούρα» δεν είναι ευθύνη του προέδρου της FIGC.

«Η Βοσνία έχει μια νεανική και δυνατή ομάδα και έπαιζε στην έδρα της. Η πίεση ήταν πολύ μεγαλύτερη για την Ιταλία. Η Βοσνία άξιζε την πρόκριση, ενώ η Ιταλία έχασε το ματς μετά την αποβολή», τόνισε αρχικά.

Σε ερώτηση για το αν πρέπει να θεωρείται υπεύθυνος και ο Γκραβίνα, ο Τσέφεριν ήταν κατηγορηματικός: «Όταν ήμουν πρόεδρος της ομοσπονδίας της Σλοβενίας, έλεγα πάντα στον προπονητή: ''Αν κερδίσουμε, οι παίκτες και εσύ θα είστε οι ήρωες. Αν χάσουμε, θα φταίμε και οι δύο''. Αυτό δεν είναι ευθύνη του Γκαμπριέλε. Ούτε θα κατηγορούσα τους παίκτες ή τον προπονητή. Ίσως οι Ιταλοί πολιτικοί πρέπει να αναρωτηθούν γιατί η χώρα έχει από τις χειρότερες ποδοσφαιρικές υποδομές στην Ευρώπη…».

Ο Τσέφεριν άσκησε σκληρή κριτική σε όσους πολιτικούς ζητούν την παραίτηση του Γκραβίνα: «Με θυμώνει και με λυπεί να βλέπω ανθρώπους που περιμένουν κρυφά μια αποτυχία για να βγουν και να επιτεθούν. Δεν υποστηρίζουν την Ιταλία, υποστηρίζουν τον εαυτό τους. Πείτε μου ποιος Ιταλός παίκτης δεν κλήθηκε και θα έπρεπε να είναι εκεί; Στο ποδόσφαιρο, ακόμη και με τους καλύτερους, μπορείς να χάσεις».

Για το ενδεχόμενο παραίτησης του Γκραβίνα, απάντησε: «Είναι δική του απόφαση και δεν είναι σωστό να σχολιάσω. Ήμουν ξεκάθαρος».

Τέλος, αναφέρθηκε στο Euro 2032, που έχει ανατεθεί σε Ιταλία και Τουρκία: «Το Euro 2032 είναι προγραμματισμένο και θα γίνει. Ελπίζω οι υποδομές να είναι έτοιμες. Διαφορετικά, το τουρνουά δεν θα διεξαχθεί στην Ιταλία».

Ο Τσέφεριν κατέληξε λέγοντας πως η Ιταλία παραμένει μία από τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι «η σχέση ανάμεσα στην ποδοσφαιρική πολιτική και την κανονική πολιτική», προειδοποιώντας ότι αν δεν υπάρξει ενότητα, «τα πράγματα θα πάνε πολύ άσχημα».