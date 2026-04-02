«Από τις χειρότερες ποδοσφαιρικές υποδομές στην Ευρώπη η Ιταλία - Αν δεν φτιάξουν τα γήπεδα, ξεχάστε το Euro»

«Από τις χειρότερες ποδοσφαιρικές υποδομές στην Ευρώπη η Ιταλία - Αν δεν φτιάξουν τα γήπεδα, ξεχάστε το Euro»

Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν υπερασπίστηκε τον Γκαμπριέλε Γκραβίνα

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, βρέθηκε στη Ζένιτσα για τον αγώνα της Ιταλίας και, επιστρέφοντας από τη Βοσνία, υπερασπίστηκε δημόσια τον Γκαμπριέλε Γκραβίνα, τον οποίο ο ίδιος έχει επιλέξει ως πρώτο αντιπρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA. Ο Σλοβένος παράγοντας ξεκαθάρισε πως ο αποκλεισμός της «σκουάντρα ατζούρα» δεν είναι ευθύνη του προέδρου της FIGC.

«Η Βοσνία έχει μια νεανική και δυνατή ομάδα και έπαιζε στην έδρα της. Η πίεση ήταν πολύ μεγαλύτερη για την Ιταλία. Η Βοσνία άξιζε την πρόκριση, ενώ η Ιταλία έχασε το ματς μετά την αποβολή», τόνισε αρχικά.

Σε ερώτηση για το αν πρέπει να θεωρείται υπεύθυνος και ο Γκραβίνα, ο Τσέφεριν ήταν κατηγορηματικός: «Όταν ήμουν πρόεδρος της ομοσπονδίας της Σλοβενίας, έλεγα πάντα στον προπονητή: ''Αν κερδίσουμε, οι παίκτες και εσύ θα είστε οι ήρωες. Αν χάσουμε, θα φταίμε και οι δύο''. Αυτό δεν είναι ευθύνη του Γκαμπριέλε. Ούτε θα κατηγορούσα τους παίκτες ή τον προπονητή. Ίσως οι Ιταλοί πολιτικοί πρέπει να αναρωτηθούν γιατί η χώρα έχει από τις χειρότερες ποδοσφαιρικές υποδομές στην Ευρώπη…».

Ο Τσέφεριν άσκησε σκληρή κριτική σε όσους πολιτικούς ζητούν την παραίτηση του Γκραβίνα: «Με θυμώνει και με λυπεί να βλέπω ανθρώπους που περιμένουν κρυφά μια αποτυχία για να βγουν και να επιτεθούν. Δεν υποστηρίζουν την Ιταλία, υποστηρίζουν τον εαυτό τους. Πείτε μου ποιος Ιταλός παίκτης δεν κλήθηκε και θα έπρεπε να είναι εκεί; Στο ποδόσφαιρο, ακόμη και με τους καλύτερους, μπορείς να χάσεις».

Για το ενδεχόμενο παραίτησης του Γκραβίνα, απάντησε: «Είναι δική του απόφαση και δεν είναι σωστό να σχολιάσω. Ήμουν ξεκάθαρος».

Τέλος, αναφέρθηκε στο Euro 2032, που έχει ανατεθεί σε Ιταλία και Τουρκία: «Το Euro 2032 είναι προγραμματισμένο και θα γίνει. Ελπίζω οι υποδομές να είναι έτοιμες. Διαφορετικά, το τουρνουά δεν θα διεξαχθεί στην Ιταλία».

Ο Τσέφεριν κατέληξε λέγοντας πως η Ιταλία παραμένει μία από τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι «η σχέση ανάμεσα στην ποδοσφαιρική πολιτική και την κανονική πολιτική», προειδοποιώντας ότι αν δεν υπάρξει ενότητα, «τα πράγματα θα πάνε πολύ άσχημα».

Μπαρτσελόνα: Επέστρεψε στη Βαρκελώνη ο Ραφίνια, στόχος του το clasico

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα δεδομένα με τους τραυματίες στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανάρτηση επευφημίας του ΑΠΟΕΛ στον Πάμπλο Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Ψάχνεται» να πουλήσει τον Ουγκάρντε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Είδατε ότι τσακωθήκαμε, αλλά δεν είμαι τρελός να τον θέσω εκτός ομάδας»

EUROLEAGUE

|

Category image

Έκλεισαν ραντεβού στους τελικούς Sabbianco Aνόρθωση και Παρνασσός

Χαντμπολ

|

Category image

Η ΑΕΚ δεν λύγισε στο γήπεδο που πέρσι διαλύθηκε

Ελλάδα

|

Category image

Πλησιάζει στην Μπαρτσελόνα ο Μπαστόνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φ. Κωνσταντίνου: «Θα συμφωνήσω με τον κ. Πετεβίνο, αν και αργοπορημένος μερικά χρόνια»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι αριθμοί μιλούν, η εικόνα... τρομάζει!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ξέσπασε η σύζυγος του Λουτσέσκου κατά των Ρουμάνων δημοσιογράφων: «Κρυβόμασταν κάτω από τα καθίσματα»

Ελλάδα

|

Category image

Μικρή άνοδος Τσιτσιπά, μικρή πτώση για Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Δημητρίου: Τραυματισμοί, αλλαγές και στόχος η νίκη στο μεγάλο ντέρμπι με Ομόνοια

ΑΕΚ

|

Category image

Οι παίκτες της Παρτίζαν φόρεσαν μπλούζες για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χαμός στη Σεβίλλη: Υποδοχή με ύβρεις και απειλές από κουκουλοφόρους μετά την ήττα από την Οβιέδο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη