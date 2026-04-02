«Έχει αφαιρεθεί ο αγώνας Εθνικός - Ανόρθωση από το στοίχημα»

«Έχει αφαιρεθεί ο αγώνας Εθνικός - Ανόρθωση από το στοίχημα»

Σημαντικές τοποθετήσεις, έξι στροφές πριν το φινάλε της σεζόν

Ξύπνησε ο… εφιάλτης των χειραγωγημένων αγώνων, έξι στροφές πριν το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδους, στα παιχνίδια που αφορούν στο β’ γκρουπ.

Όπως σημείωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, Στέφανος Σκορδής, αφαιρέθηκε το παιχνίδι της Κυριακής (05/04) Εθνικός – Ανόρθωση, από το στοίχημα. Παράλληλα τόνισε πως η κατάσταση παρακολουθείται στενά.

Τα σχετικά αποσπάσματα:

Για την συνεδρία της περασμένης Τρίτης: «Παρακολουθούμε τα τεκταινόμενα στον αθλητισμό είχαν περιέλθει στην γνώση μας δύο ανακοινώσεις από σωματεία του β’ ομίλου του πρωταθλήματος. Μας έθεσαν σε εγρήγορση και συνεδριάσαμε γι αυτό το θέμα. Σε συνεργασία και με την Ομοσπονδία πάντα, πήραμε κάποιες αποφάσεις για να είμαστε σε εγρήγορση και να παρακολουθούμε περισσότερο αυτούς τους αγώνες. Σε επικοινωνία και με τα δύο σωματεία που έβγαλαν τις ανακοινώσεις».

Αν έχουν οδηγίες και μπορούν να δώσουν εντολή να αφαιρεθούν αγώνες από το στοίχημα: «Όχι δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Υπάρχει όμως μια επιτροπή που εξετάζει τέτοια πράγματα και γίνονται διάφορες συστάσεις. Γνωρίζω ότι έχει αφαιρεθεί ο αγώνας Εθνικός Άχνας-Ανόρθωση, υπήρξε μεγάλη διακύμανση στις τιμές. Αφαιρέθηκε από το στοίχημα από τουλάχιστον μια εταιρεία. Θα ενημερωθούμε».

Για την πρόληψη: «Είχαμε κάνει δημοσιογραφική διάσκεψη στο παρελθόν και είπαμε ότι δεν είχαμε ούτε κίτρινο ούτε κόκκινο φάκελο φέτος και ήμασταν ευχαριστημένοι. Η χαρά μας είναι να μην έχουμε δουλειά. Μετά ήρθαν αυτά με την Β’ κατηγορία. Δυστυχώς προέκυψαν διάφορα. Έχουμε κι άλλη δημοσιογραφική διάσκεψη προγραμματισμένη, την Μεγάλη Πέμπτη στις 11:30 στο Hilton θα κάνουμε την παρουσίαση για το νέο σύστημα και πως μπορεί να προβεί κάποιος σε καταγγελία. Έχουμε ετοιμάσει βίντεο με οδηγίες ρητές και σαφείς και έχουμε λάβει και όλα τα μέτρα για να διατηρείται η ανωνυμία του καταγγέλλοντος. Θα πηγαίνει μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα της επιτροπής μας. Μετά ανάλογα μπορεί να ενημερώνουμε και τις αστυνομικές αρχές».

Για τα επόμενα βήματα: «Κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα ανακοινώνουμε όμως παρακολουθούμε πολύ στενά τα γεγονότα. Είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα».

