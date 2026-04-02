Υπάρχει ακραίο σενάριο που στέλνει την Ιταλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Ακόμα ένα ιστορικό κάζο για την Ιταλία, η οποία έμεινε εκτός Μουντιάλ για τρίτη συνεχόμενη φορά, με την Βοσνία να παίρνει το εισιτήριο της πρόκρισης στα τελικά της διοργάνωσης για δεύτερη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά το 2014.

Αυτό πιθανώς να ήταν και το τελευταίο παιχνίδι του Τζενάρο Γκατούζο στην άκρη του πάγκου, τερματίζοντας τη σύντομη αλλά πιεστική θητεία του μετά την αποτυχία της στα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Ωστόσο, υπάρχει ακόμα μια πιθανότητα -αν και απίθανη- η Ιταλία να καταλήξει να αγωνίζεται στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Πώς μπορεί να γίνει αυτό.

Η τελευταία ελπίδα της Ιταλίας

Η μόνη πιθανότητα της ιταλικής εθνικής ομάδας να συμμετάσχει στο Μουντιάλ, το οποίο θα διεξαχθεί το επόμενο καλοκαίρι, έγκειται στην αποχώρηση της εθνικής ομάδας του Μεχντί Ταρέμι του Ολυμπιακού, από τη διοργάνωση, καθώς η συμμετοχή της περιβάλλεται από αβεβαιότητα λόγω των συνεχιζόμενων εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μία από τις χώρες που διοργανώνουν το τουρνουά.

Μάλιστα, ορισμένοι Ιταλοί οπαδοί έχουν αρχίσει να ονειρεύονται την πιθανότητα μιας τεχνικής πρόκρισης σε περίπτωση που το Ιράν ανακοινώσει την αποχώρησή του από το τουρνουά, αν και αυτό φαίνεται σχεδόν αδύνατο. Κάποιοι μάλιστα θεωρούν ότι αν το Ιράν δεν συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, η Ιταλία θα μπορούσε να κληθεί να τους αντικαταστήσει και να ενταχθεί στον Όμιλο G, στον οποίο συμμετέχουν το Βέλγιο, η Νέα Ζηλανδία και η Αίγυπτος, δεδομένου ότι οι «Ατζούρι» είναι η ομάδα με την υψηλότερη κατάταξη μεταξύ εκείνων που δεν έχουν προκριθεί.

Οι πολιτικές εντάσεις και η στάση της FIFA

Τον Φεβρουάριο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό καθεστώς πραγματοποίησαν κοινή πυραυλική επίθεση στο Ιράν, με αποτέλεσμα τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν εγείρει αμφιβολίες για τη συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ιδίως μετά τα σχόλια του Ιρανού Υπουργού Αθλητισμού, ο οποίος δήλωσε ότι η χώρα του «δεν διαθέτει τη δυνατότητα να συμμετάσχει». Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε επίσης το Ιράν να αποσυρθεί «για τη δική του ασφάλεια».

«Η ιρανική ομάδα είναι ευπρόσδεκτη στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά δεν θεωρώ σωστό να συμμετάσχει, για την ασφάλειά της», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η FIFA πάντως από την πλευρά της, επιβεβαίωσε την υποστήριξή της στη συμμετοχή του Ιράν, με πρόσφατες συζητήσεις μεταξύ της ιρανικής αντιπροσωπείας και του Ινφαντίνο να δείχνουν ότι το σχέδιο για τη συμμετοχή της ιρανικής εθνικής ομάδας στο τουρνουά παραμένει σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής των αγώνων της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι η εθνική ομάδα του Ιράν βρίσκεται σε μια δύσκολη και περίπλοκη κατάσταση και αξιολογούμε τα γεγονότα με σαφήνεια και εγρήγορση. Ταυτόχρονα, θα συνεχίσουμε το έργο μας και θα κινητοποιήσουμε όλους τους πόρους μας για να διασφαλίσουμε ότι οι αγώνες τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα διεξαχθούν υπό τις πιο ευνοϊκές συνθήκες. Δεν υπάρχουν εναλλακτικά σχέδια — Β, Γ ή Δ — υπάρχει μόνο το Σχέδιο Α», τόνισε χαρακτηριστικά ο Τζιάνι Ινφαντίνο.

