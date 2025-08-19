ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Θα περιμένουμε ακόμα μερικές μέρες για Σαρφό»

«Θα περιμένουμε ακόμα μερικές μέρες για Σαρφό»

Όλα όσα δήλωσε ο Χριστόφορος Μιχαηλούδης.

Για όλα τα τρέχοντα θέματα της Freedom 24 Ένωση Νέων Ύψωνα, μίλησε στον ΣΠΟΡ FM 95,0 ο εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας Χριστόφορος Μιχαηλούδης. Αναλυτικά:

Για τον αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ: «Η Κυριακή είναι μια μέρα ξεχωριστή για την ομάδα του Ύψωνα, θα είναι το πρώτο παιχνίδι στην ιστορία στην Α΄ κατηγορία. Ο Γιανέφκσι προσπαθεί να μεταδώσει τη δική του φιλοσοφία στους ποδοσφαιριστές για να είναι έτοιμη η ομάδα για τον αγώνα».

Όσον αφορά τις μεταγραφές, είπε: «Μετά τον Πέτροβιτς, δεν κάναμε οποιαδήποτε προθήκη. Θα κάνουμε ακόμα 2-3 προθήκες μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου. Θα κινηθούμε με τα θέλω του προπονητή. Τερματοφύλακα, επιθετικό και ίσως αριστερό μπακ».

Για το θέμα του Σαρφό: «Το χειρίζεται ο πρόεδρος, αν δεν αλλάξει κάτι θα αποτελέσει παρελθόν. Θα περιμένουμε ακόμα μερικές μέρες. Η διαφορά με το παρελθόν είναι ότι η Κύπρος θα μπει στη ζώνη Σένγκεν το 2026, δεν ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες. Ήρθε πριν 10 μέρες στο αεροδρόμιο Λάρνακας και δεν του επιτράπηκε η είσοδος στη χώρα. Προσπαθεί ο πρόεδρος για λύση».

Για τον Πέτροβιτς: «Ο πρόεδρος μαζί με τον προπονητή ήθελε να ενισχύσει την ομάδα με ποδοσφαιριστές που γνωρίζουν την κυπριακή πραγματικότητα, αλλά και έχουν εμπειρία. Σε αυτό το πλαίσιο αποκτήθηκε και ο Πέτροβιτς. Αν φέρναμε παίκτες που δεν γνώριζαν το κυπριακό ποδόσφαιρο θα χρειαζόταν χρόνος προσαρμογής».

Διαβαστε ακομη