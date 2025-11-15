ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Μέσι σκόραρε κόντρα σε 39 εθνικές ομάδες!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Μέσι σκόραρε κόντρα σε 39 εθνικές ομάδες!

Ο Λίο Μέσι είναι απλά ασταμάτητος και με την εθνική ομάδα της Αργεντινής - Τελευταίο του «θύμα» η Ανγκόλα με γκολ και ασίστ

Ο Μέσι έχει καταφέρει τα… πάντα στην ποδοσφαιρική του καριέρα τόσο σε συλλογικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Μάλιστα, ο Αργεντινός σταρ είναι πιστός στην εθνική του ομάδα και έδωσε το παρών και σε μια ακόμα φιλική αναμέτρηση, με την εθνική ομάδα της Αργεντινής να ταξιδεύει στην Αφρική για να αγωνιστεί για πρώτη φορά κόντρα στην Ανγκόλα.

Το αποτέλεσμα, 2-0, υπέρ της ομάδας του Μέσι, ο οποίος έκλεισε το ματς με μια ασίστ και ένα γκολ, με τους φιλάθλους της Ανγκόλα να υποκλίνονται στο μεγαλείο του και να τον αποθεώνουν.

Ήταν η πρώτη φορά που σκόραρε κόντρα στην Ανγκόλα και πλέον ο σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι έχει σκοράρει κόντρα σε… 39 εθνικές ομάδες κατά την διάρκεια της καριέρας του, ένας αν μη τι άλλο τεράστιο αριθμός!

Κόντρα σε αυτές τις εθνικές ομάδες έχει σκοράρει ο Λίο Μέσι στην καριέρα του – Έγραψε ιστορία

Αλβανία

Αλγερία

Αγκόλα

Αυστραλία

Βολιβία

Βοσνία και Ερζεγοβίνη

Βραζιλία

Καναδάς

Χιλή

Κολομβία

Κροατία

Κουρασάο

Ισημερινός

Εσθονία

Γαλλία

Γερμανία

Γουατεμάλα

Αϊτή

Ονδούρα

Χονγκ Κονγκ

Ιράν

Τζαμάικα

Μεξικό

Ολλανδία

Νικαράγουα

Νιγηρία

Παναμάς

Παραγουάη

Περού

Πορτογαλία

Σαουδική Αραβία

Σερβία και Μαυροβούνιο

Σλοβενία

Ισπανία

Ελβετία

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ηνωμένες Πολιτείες

Ουρουγουάη

Βενεζουέλα

sportsking.gr 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μόνη στην κορυφή η ΑΕΠ Πολεμιδιών

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Οι δηλώσεις των διεθνών μας μετά την Αυστρία

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Κόκκινος συναγερμός στην Άρσεναλ: Αποχώρησε με μυϊκό πρόβλημα ο Γκάμπριελ από το Βραζιλία-Σενεγάλη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μάντζιος: «Μπορούσαμε να αποφύγουμε και τα δύο γκολ, έρχονται καλύτερες μέρες»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Τεσσάρα η Ισπανία στη Γεωργία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανώτερη Αυστρία πέρασε εύκολα από το «Αλφαμέγα»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Διπλό στο Παραλίμνι για την ΑΕΛ!

Κύπρος

|

Category image

Τέλος ο Ιωάννου από το Αραράτ

Φούτσαλ

|

Category image

Ο Μέσι σκόραρε κόντρα σε 39 εθνικές ομάδες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Η Apollo δίνει νέο οικονομικό αέρα στον Ατλέτικο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εθνική Γυναικών για πολλά χειροκροτήματα, έχασε στα σημεία από την ισχυρή Σλοβακία!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Νίκη του ΑΠΟΕΛ επί του Διγενή με διαφορά ενός καλαθιού!

Κύπρος

|

Category image

Ανακοινώθηκε ο Κέρκεζ - «Ανυπομονώ να αρχίσουμε δουλειά»

Ελλάδα

|

Category image

Ήττα της Εθνικής Νέων Κ-19 από την Ιρλανδία

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ζημιά στον Ολυμπιακό;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη