Ο Μέσι σκόραρε κόντρα σε 39 εθνικές ομάδες!

Ο Μέσι έχει καταφέρει τα… πάντα στην ποδοσφαιρική του καριέρα τόσο σε συλλογικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Μάλιστα, ο Αργεντινός σταρ είναι πιστός στην εθνική του ομάδα και έδωσε το παρών και σε μια ακόμα φιλική αναμέτρηση, με την εθνική ομάδα της Αργεντινής να ταξιδεύει στην Αφρική για να αγωνιστεί για πρώτη φορά κόντρα στην Ανγκόλα.

Το αποτέλεσμα, 2-0, υπέρ της ομάδας του Μέσι, ο οποίος έκλεισε το ματς με μια ασίστ και ένα γκολ, με τους φιλάθλους της Ανγκόλα να υποκλίνονται στο μεγαλείο του και να τον αποθεώνουν.

Ήταν η πρώτη φορά που σκόραρε κόντρα στην Ανγκόλα και πλέον ο σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι έχει σκοράρει κόντρα σε… 39 εθνικές ομάδες κατά την διάρκεια της καριέρας του, ένας αν μη τι άλλο τεράστιο αριθμός!

Κόντρα σε αυτές τις εθνικές ομάδες έχει σκοράρει ο Λίο Μέσι στην καριέρα του – Έγραψε ιστορία

Αλβανία

Αλγερία

Αγκόλα

Αυστραλία

Βολιβία

Βοσνία και Ερζεγοβίνη

Βραζιλία

Καναδάς

Χιλή

Κολομβία

Κροατία

Κουρασάο

Ισημερινός

Εσθονία

Γαλλία

Γερμανία

Γουατεμάλα

Αϊτή

Ονδούρα

Χονγκ Κονγκ

Ιράν

Τζαμάικα

Μεξικό

Ολλανδία

Νικαράγουα

Νιγηρία

Παναμάς

Παραγουάη

Περού

Πορτογαλία

Σαουδική Αραβία

Σερβία και Μαυροβούνιο

Σλοβενία

Ισπανία

Ελβετία

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ηνωμένες Πολιτείες

Ουρουγουάη

Βενεζουέλα

After his goal against Angola, Leo Messi has now scored against 𝐓𝐇𝐈𝐑𝐓𝐘-𝐍𝐈𝐍𝐄 different countries 🌍



Hong… pic.twitter.com/1fBhWl60g8 — B/R Football (@brfootball) November 14, 2025

sportsking.gr