Τεσσάρα η Ισπανία στη Γεωργία

Η Ισπανία επικράτησε 4-0 της Γεωργίας στην Τιφλίδα, φτάνοντας τους 15 βαθμούς και διατηρώντας το απόλυτο με 5/5 νίκες και τέρματα 18-0, κλειδώνοντας επί της ουσίας την παρουσία της στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

Η ομάδα του Ντε λα Φουέντε χρειάζεται πλέον να ηττηθεί από την Τουρκία με… οκτώ γκολ διαφορά για να χάσει την απευθείας πρόκριση, κάτι που είναι απίθανο. Από την πλευρά της, η Τουρκία επικράτησε 2-0 της Βουλγαρίας και εξασφάλισε και μαθηματικά θέση στα playoffs.

Στον 10ο όμιλο, η Ουαλία επικράτησε του Λίχτενσταϊν και έπιασε τη Βόρεια Μακεδονία στους 13 βαθμούς. Εκτός απροόπτου, οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους την τελευταία αγωνιστική για ένα εισιτήριο στα playoffs, καθώς το Βέλγιο που είναι στην κορυφή του ομίλου με 15 βαθμούς αναμένεται να «καθαρίσει» το Λίχτενσταϊν.

sport-fm.gr