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Δείχνει το κοινωνικός της πρόσωπο η Krasava Ε.Ν.Y

ΓΗΠΕΔΟ

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Δείτε την ανακοίνωση ενόψει του σημερινού αγώνα

Ενημέρωση από την Krasava Ε.Ν.Y, ενόψει και του αγώνα με τον Ολυμπιακό, σε σχέση με τη χορηγία στο μπροστινό μέρος της φανέλα της ομάδας.

Αναλυτικά: 

«Από τον σημερινό αγώνα απέναντι στον Ολυμπιακό, ως Krasava ΕΝΥ Ύψωνα αποφασίσαμε να παραχωρήσουμε την κεντρική χορηγική θέση στο μπροστινό μέρος της αγωνιστικής μας φανέλας στο «νερό και χΡώμα», στηρίζοντας την προβολή του έργου και των δράσεών του.

Πιστεύουμε ότι ο ρόλος μας εκτείνεται πέρα από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Το ποδόσφαιρο έχει τη δύναμη να ενώνει, να ευαισθητοποιεί και να προσφέρει, και θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη δύναμη για έναν ουσιαστικό σκοπό.

Με την πρωτοβουλία αυτή, θέλουμε να δώσουμε μεγαλύτερη ορατότητα σε μια προσπάθεια που έχει στο επίκεντρό της την προσφορά στον συνάνθρωπο. Να μεταφέρουμε το μήνυμά της σε κάθε αγώνα και να ενθαρρύνουμε περισσότερους ανθρώπους να γνωρίσουν και να στηρίξουν το έργο της.

Το «νερό και χΡώμα», με ιδρύτρια την Άντρη Ευριπίδου Αταλιώτη, συνδέει τη δημιουργικότητα με την αλληλεγγύη, αναπτύσσοντας φιλανθρωπικές δράσεις για την ενίσχυση προγραμμάτων που στηρίζουν παιδιά με αναπηρίες και σπάνιες γενετικές παθήσεις. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως το «Φτιάξε μια Καρδιά για Μεγάλα Άλματα», μετατρέπει τη συμμετοχή και τη δημιουργία σε έμπρακτη προσφορά.

Για εμάς, η φανέλα μας εκφράζει την ταυτότητα και τις αξίες μας. Με το «νερό και χΡώμα» στο μπροστινό της μέρος, θέλουμε να γίνει και ένα μέσο ευαισθητοποίησης, μεταφέροντας ένα μήνυμα αλληλεγγύης εντός και εκτός γηπέδου.

Καλούμε τους φιλάθλους και τους συνεργάτες μας να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια. Γιατί μαζί μπορούμε να δώσουμε στην παρουσία μας στα γήπεδα ακόμη μεγαλύτερη αξία.

Στο μέλλον η ομάδα μας θα συνεχίσει να προσφέρει το κοινωνικό της έργο προς τον συνάνθρωπο μας».

 

 

 

 

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςKrasava ENY Υψωνα

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