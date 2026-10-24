Κρατάει το «θράσος»

Η Ομόνοια πέρασε ένα κοπιαστικό βράδυ κόντρα στην Μπενφίκα, από το οποίο όμως δεν μπορεί να αισθάνεται κάτι άλλο πέρα από απογοήτευση. Η ομάδα της πρωτεύουσας είδε στα μάτια το μεγαθήριο από την Πορτογαλία και ουσιαστικά πλήρωσε τα αμυντικά λάθη, τα οποία ένας τέτοιος σύλλογος δεν συγχωρεί. Το «τριφύλλι» γνώριζε από την ημέρα της κλήρωσης πως σε κάποια από τα οκτώ παιχνίδια που θα δώσει στη League Phase είναι το αουτσάιντερ και δύσκολα θα μπορούσε να πάρει το βαθμολογικό όφελος.

Η Μπενφίκα επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί, όμως το ποδοσφαιρικό... θράσος που έδειξε η Ομόνοια στα 70 περίπου λεπτά ήταν το στοιχείο που έσωσε την... περηφάνια. Το 1-4 είναι σαφώς ένα βαρύ σκορ, όμως η συνολική εικόνα της Ομόνοιας φανέρωσε θετικά στοιχεία, πάνω στα οποία μπορεί να δει τη συνέχεια με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Εξάλλου, εντόπισε και ο Μπεργκ πως «κάναμε πολλά καλά στο παιχνίδι», απόδειξη πως οι ποδοσφαιριστές ανταπεξήλθαν σε μεγάλο βαθμό στη μεγάλη πρόκληση. Στο τέλος απλά μίλησε η ανωτερότητα και η ποιότητα του αντιπάλου.

Μετά το πέρας λοιπόν της 3ης αγωνιστικής, η Ομόνοια με έξι βαθμούς βρίσκεται στην 11η θέση, η οποία διατηρεί τις ελπίδες για πρόκριση σε υψηλά επίπεδα! Επόμενος αντίπαλος για τους πράσινους είναι η Ναϊμέγκεν, την οποία θα κοντράρουν στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου (19:45).