«Μονομαχία ανάμεσα σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι για τον Παζ»

Άλλη μία εξαιρετική σεζόν πραγματοποιεί ο Νίκο Παζ με τη φανέλα της Κόμο, με τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό να αποτελεί την καρδιά και την ψυχή της ιταλικής ομάδας, καθώς από τα πόδια του περνάει όλο το παιχνίδι της ομάδας του Σεσκ Φάμπρεγκας.

Πολλά βλέμματα έχει συγκεντρώσει πάνω του ο Παζ, με τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι να κάνουν μεγάλη προσπάθεια από τώρα για να τον κάνουν δικό τους. Η Κόμο, βέβαια, δεν είναι διατεθειμένη να τον παραχωρήσει, καθώς θέλει να δώσει συνέχεια στο έργο της. Η ιταλική ομάδα ποντάρει στην παρουσία του νεαρού άσου για να διατηρήσει την αγωνιστική της δυναμική και να συνεχίσει την ανοδική της πορεία.

Επιπλέον, τον πρώτο λόγο για το μέλλον του Αργεντινού τον έχει η Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς διατηρεί την επιλογή επαναγοράς του έναντι ποσού που ανέρχεται στα 80 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεσή του αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ενόψει της επόμενης μεταγραφικής περιόδου.

sport-fm.gr