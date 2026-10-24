ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νεϊμάρ: Η χρονιά που ένιωθε ανίκητος και το μεγάλο «αν» της καριέρας του

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Σε συνέντευξή του στον YouTuber Davoo Xeneize, ο 34χρονος επιθετικός μίλησε για την περίοδο που ένιωθε ότι βρισκόταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, τόσο σωματικά όσο και αγωνιστικά.

Ο Νεϊμάρ δεν επέλεξε την εποχή της Μπαρτσελόνα και της περίφημης τριάδας MSN ως την καλύτερη περίοδο της καριέρας του. Αντίθετα, ο Βραζιλιάνος θεωρεί ότι έφτασε στην αγωνιστική κορύφωσή του όταν ξεκίνησε την πορεία του στην Παρί Σεν Ζερμέν, το 2017.

Σε συνέντευξή του στον YouTuber Davoo Xeneize, ο 34χρονος επιθετικός μίλησε για την περίοδο που ένιωθε ότι βρισκόταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, τόσο σωματικά όσο και αγωνιστικά.

«Όλοι θυμούνται την Μπαρτσελόνα και την MSN, αλλά στην αρχή μου στην Παρί ήμουν σε εξαιρετική κατάσταση. Ήμουν γρήγορος, είχα αντίληψη του παιχνιδιού και γνώριζα ήδη πολύ καλά τον αγωνιστικό χώρο. Για μένα, αυτή ήταν η κορυφαία περίοδος της καριέρας μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μεταγραφή του στην Παρί το καλοκαίρι του 2017 αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα βήματα της καριέρας του. Ο Νεϊμάρ έφυγε από την Μπαρτσελόνα για να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στη γαλλική ομάδα, έχοντας ήδη κατακτήσει σημαντικούς τίτλους και δημιουργήσει ένα από τα πιο εντυπωσιακά επιθετικά τρίο στην ιστορία του σύγχρονου ποδοσφαίρου, μαζί με τον Λιονέλ Μέσι και τον Λουίς Σουάρες.

Στη συνέχεια, όμως, οι επαναλαμβανόμενοι τραυματισμοί δυσκόλεψαν την προσπάθειά του να διατηρηθεί στο υψηλότερο επίπεδο. Ο ίδιος έχει αναφερθεί και σε ζητήματα της καθημερινότητάς του που επηρέασαν την αγωνιστική του πορεία.

Παρά τις δυσκολίες, ο Βραζιλιάνος εξακολουθεί να ξεχωρίζει εκείνη την πρώτη περίοδο στο Παρίσι ως την εποχή που ένιωθε πιο ολοκληρωμένος ποδοσφαιρικά.

Η δική του εκτίμηση προσφέρει μια διαφορετική ματιά στην καριέρα του, καθώς πολλοί φίλαθλοι συνδέουν τις κορυφαίες εμφανίσεις του με τα χρόνια του στην Μπαρτσελόνα και τη συνεργασία του με τους Μέσι και Σουάρες.

ΑΠΕ

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗΑλλα Πρωταθληματα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η χρονιά που ένιωθε ανίκητος και το μεγάλο «αν» της καριέρας του Νεϊμάρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πετρούνιας: «Θα κάνω καιρό να κατέβω από το βάθρο»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Αδικεί τον εαυτό της και το πληρώνει ακριβά

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διπλό και... μίνι έκπληξη στο «Στάμφορντ Μπριτζ» από τη Τότεναμ

Premier League

|

Category image

ΛΟΤΤΟ: Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης (24/10)

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Έκανε πάρτι η ΑΕΚ με... καλεσμένο τον Παναιτωλικό

Super League

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Άνοιξε τα... φτερά της η Ανόρθωση και έκανε άλμα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οκκάς: «Ήταν το λιγότερο καλό μας»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Έτσι έζησε το νικηφόρο ντεμπούτο ο Ιτζχάκι στον πάγκο της Ανόρθωσης

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ζορίστηκε αλλά μετά πάτησε γκάζι ο Παναθηναϊκός

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ιτζχάκι: «Εύσημα στους ποδοσφαιριστές, δεν ήταν εύκολο»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Αλύγιστη η Ρόμα στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» στο χορταστικό 3-3

Serie A

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα «κτυπήματα» των Τόσιτς και Λόπες που έφεραν κυανόλευκα χαμόγελα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με την αύρα Ιτζχάκι χαμογέλασε ξανά η Ανόρθωση και ανάσανε…

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γυρίζει τον διακόπτη και περιμένει για τους δύο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη