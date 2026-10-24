Νεϊμάρ: Η χρονιά που ένιωθε ανίκητος και το μεγάλο «αν» της καριέρας του

Ο Νεϊμάρ δεν επέλεξε την εποχή της Μπαρτσελόνα και της περίφημης τριάδας MSN ως την καλύτερη περίοδο της καριέρας του. Αντίθετα, ο Βραζιλιάνος θεωρεί ότι έφτασε στην αγωνιστική κορύφωσή του όταν ξεκίνησε την πορεία του στην Παρί Σεν Ζερμέν, το 2017.

Σε συνέντευξή του στον YouTuber Davoo Xeneize, ο 34χρονος επιθετικός μίλησε για την περίοδο που ένιωθε ότι βρισκόταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, τόσο σωματικά όσο και αγωνιστικά.

«Όλοι θυμούνται την Μπαρτσελόνα και την MSN, αλλά στην αρχή μου στην Παρί ήμουν σε εξαιρετική κατάσταση. Ήμουν γρήγορος, είχα αντίληψη του παιχνιδιού και γνώριζα ήδη πολύ καλά τον αγωνιστικό χώρο. Για μένα, αυτή ήταν η κορυφαία περίοδος της καριέρας μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μεταγραφή του στην Παρί το καλοκαίρι του 2017 αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα βήματα της καριέρας του. Ο Νεϊμάρ έφυγε από την Μπαρτσελόνα για να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στη γαλλική ομάδα, έχοντας ήδη κατακτήσει σημαντικούς τίτλους και δημιουργήσει ένα από τα πιο εντυπωσιακά επιθετικά τρίο στην ιστορία του σύγχρονου ποδοσφαίρου, μαζί με τον Λιονέλ Μέσι και τον Λουίς Σουάρες.

Στη συνέχεια, όμως, οι επαναλαμβανόμενοι τραυματισμοί δυσκόλεψαν την προσπάθειά του να διατηρηθεί στο υψηλότερο επίπεδο. Ο ίδιος έχει αναφερθεί και σε ζητήματα της καθημερινότητάς του που επηρέασαν την αγωνιστική του πορεία.

Παρά τις δυσκολίες, ο Βραζιλιάνος εξακολουθεί να ξεχωρίζει εκείνη την πρώτη περίοδο στο Παρίσι ως την εποχή που ένιωθε πιο ολοκληρωμένος ποδοσφαιρικά.

Η δική του εκτίμηση προσφέρει μια διαφορετική ματιά στην καριέρα του, καθώς πολλοί φίλαθλοι συνδέουν τις κορυφαίες εμφανίσεις του με τα χρόνια του στην Μπαρτσελόνα και τη συνεργασία του με τους Μέσι και Σουάρες.

ΑΠΕ