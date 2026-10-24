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«Βόμβα» στην Βραζιλία με Ζορζίνιο: «Θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ - Κινδυνεύει με διετή αποκλεισμό»

ΓΗΠΕΔΟ

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Σάλος έχει ξεσπάσει στη Βραζιλία με τον Ζορζίνιο, καθώς δημοσιεύματα υποστηρίζουν πως ο πρώην αστέρας των Τσέλσι και Αρσεναλ φέρεται να βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ!

Μία είδηση που, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα προκαλέσει τεράστιο αντίκτυπο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο έρχεται από τη Βραζιλία, με πρωταγωνιστή τον Ζορζίνιο, ο οποίος αγωνίζεται στη Φλαμένγκο του Λεονάρντο Ζαρντίμ.

Δεν πρόκειται, άλλωστε, για έναν τυχαίο ποδοσφαιριστή, αλλά για έναν παγκόσμιας κλάσης μέσο, ο οποίος έχει κατακτήσει το Champions League με την Τσέλσι, το Euro 2020 με την εθνική Ιταλίας, ενώ το 2021 αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της χρονιάς από την UEFA! Μάλιστα, την ίδια χρονιά κατέλαβε την τρίτη θέση στη ψηφοφορία για τη Χρυσή Μπάλα, πίσω από τους Λιονέλ Μέσι και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο Τιάγκο Ασμάρ, γνωστό ως «Pilhado», ο 34χρονος χαφ φέρεται να παρουσίασε μη φυσιολογικό αποτέλεσμα σε έλεγχο ντόπινγκ της CONMEBOL. Την πληροφορία αναπαρήγαγε και η πορτογαλική «A Bola», επισημαίνοντας πως έχει προγραμματιστεί ανάλυση του δεύτερου δείγματος για την προσεχή Τρίτη (27/10).

Εφόσον επιβεβαιωθεί παράβαση των κανονισμών, ο Ζορζίνιο ενδέχεται να αντιμετωπίσει σοβαρές πειθαρχικές συνέπειες, με τα δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για πιθανό αποκλεισμό από έξι μήνες έως δύο χρόνια, ανάλογα με τα ευρήματα και τις συνθήκες της υπόθεσης.

Ωστόσο, υπάρχει μία ιδιαίτερα σημαντική λεπτομέρεια, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για θετικό αποτέλεσμα. Μάλιστα, σύμφωνα με βραζιλιάνικα ρεπορτάζ, η Φλαμένγκο υποστηρίζει πως δεν έχει λάβει σχετική ενημέρωση από την CONMEBOL, ούτε γνωρίζει για προγραμματισμένο επανέλεγχο.

Η υπόθεση έρχεται σε μία ήδη δύσκολη περίοδο για την ομάδα του Λεονάρντο Ζαρντίμ, μετά τον αποκλεισμό της από την Εστουδιάντες στο Copa Libertadores. Ο Ζορζίνιο, που έχει περάσει επίσης από Νάπολι και Άρσεναλ, μετακόμισε στη Βραζιλία το καλοκαίρι του 2025, υπογράφοντας συμβόλαιο έως το 2028.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στις ενδεχόμενες εξελίξεις των επόμενων ημερών, με την υπόθεση να παραμένει προς το παρόν στο επίπεδο των ανεπιβεβαίωτων δημοσιογραφικών πληροφοριών.

athletiko.gr 

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