Έλεγχος στα περιουσιακά στοιχεία των 6 κατηγορουμένων για το σκανδαλο στο μπάσκετ

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες μπαίνουν οι έξι κατηγορούμενοι στην υπόθεση του Basketgate, αλλά και άλλοι παράγοντες του μπάσκετ, τα ονόματα των οποίων δεν περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία.

Με εντολή του προέδρου της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, θα ελεγχθούν τα περιουσιακά στοιχεία τους, καθώς και τα Πόθεν Έσχες τους.

Παράλληλα, η Αρχή έχει ήδη ξεκινήσει ευρύτερους ελέγχους στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού, με έμφαση στο ποδόσφαιρο, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν καταγραφεί ειδοποιήσεις από τον αλγόριθμο που χρησιμοποιεί για τον εντοπισμό ύποπτων οικονομικών συναλλαγών.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος χώρος δεν έχει ελεγχθεί συστηματικά εδώ και χρόνια.

sport-fm.gr